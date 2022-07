Definidos os classificados para a degustação do 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu

Para aqueles que inscreveram receitas para concorrer a uma vaga no 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), chegou o momento de prepará-las para a segunda fase de avaliação da concorrência: a degustação. A lista com as inscrições homologadas foi disponibilizada no Diário Oficial do Município de quinta-feira, 30. Para conferir a lista completa, clique aqui.

Dentro do cronograma do FGT, a fase de degustação começa na próxima segunda-feira, 04, seguindo até o dia 08 de julho, na sede da Agência Municipal de Turismo (Agtur), localizada no Centro de Convenções – Parque do Povo Arnauld Rodrigues. No total, 123 inscrições cumpriram as normas do edital, passando para a etapa de degustação da seguinte forma: 30 pratos salgados, 23 pratos doces, 54 comidinhas salgadas, cinco ‘Trailer/Food Truck’, cinco na categoria ‘Vegetariano’ e seis da ‘Rota Gastronômica de Taquaruçu’. A preparação dos pratos será avaliada por profissionais das áreas de alimentação e de bebidas de Palmas, indicados pelos parceiros do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e pela Empresa Junior do curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Critérios da avaliação

Para a valorização dos ingredientes culinários regionais, os pratos obrigatoriamente devem conter no mínimo um ingrediente típico da culinária tocantinense. Cor, sabor, aroma, originalidade e criatividade são alguns dos itens avaliados pelo corpo de jurados técnicos durante a degustação.

Já os concorrentes da categoria ‘Trailer/Food Truck’ deverão, além dos critérios mencionados acima, apresentar o veículo para a conferência dos equipamentos e da infraestrutura para preparação de alimentos, conforme Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além da documentação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em dia.

Serão disponibilizados 15 minutos para cada participante, que deverá executar o pré-preparo necessário para apresentação do prato em tempo hábil. O participante deverá levar os utensílios necessários para preparação (panelas, frigideiras, talheres, etc.). Cada participante deverá entregar a cada jurado a receita da degustação digitada e impressa. Os custos de ingredientes e utensílios adicionais para apresentação da preparação serão de responsabilidade do concorrente.

Autor: Redação Agtur

Edição: Secom Palmas