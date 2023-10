Festa da Jabuticaba atrai público em busca de diversidade de sabores

Tudo com jabuticaba! Assim é a Festa da que está em sua 5ª edição e atraiu para o distrito de Taquaruçu um público ávido por conhecer novas receitas e releituras de comidas e bebidas preparadas com a fruta. Além do público que subiu a serra para apreciar as iguarias, o evento também atrai muitas pessoas em busca de incremento para suas rendas, para expor seus produtos e até a fruta in natura.

A expositora Lúcia Helena Lança Barbosa, que veio de Miranorte, disse que em 2022 participou da festa acompanhando sua neta Larissa, mas que neste ano veio vender a fruta in natura, além de comercializar alguns bolos e licores. “A festa é um evento que traz muitos benefícios para o local, lazer e ajuda no custo de vida. É muito bom!

Já Maria do Socorro, que mora em Taquaruçu, está comercializando pela primeira vez doces, geleias e bolo no pote, todos à base da jabuticaba. Ela conta que apesar de ser estreante, está bem familiarizada com a festa. “É uma boa oportunidade de melhorar a economia em casa. Quero continuar nas próximas edições”, antecipou.

Concurso

Mas além de comercializar as delícias da fruta, o evento ainda conta com um concurso para eleger o melhor prato. Além do título, os três primeiros lugares receberão troféus comemorativos. Os quesitos avaliados são a apresentação, o sabor, a criatividade e a textura.

Eriane Rodrigues, moradora de Taquaruçu, é uma das concorrentes do concurso. Ela conta que no ano passado comercializou mas não participou da disputa, mas que este ano decidiu concorrer devido aos resultados que observou.

Participaram como jurados a empresária e professora Marize Souza, o jornalista Marcos Jacob e a empresária Ana Flávia Borges. Eles degustaram vários pratos e falaram sobre as expectativas para a festa. Marize disse que a festa ficou linda e considerou que os pratos apresentados foram de “altíssima qualidade”.

Jacob disse que a festa é uma possibilidade de conhecer os muitos sabores da fruta jabuticaba. “É uma maravilha que a gente explore esse sabor de uma planta que é tão adaptada ao Brasil e que a gente possa transformar isso num evento turístico, cultural”, enfatizou.

Ana Flávia Borges por sua vez definiu a Festa da Jabuticaba como um sucesso. “É um evento que reúne empresários, comunidade e poder público em prol da sua realização, ajuda a gerar emprego e renda para o distrito e me deixa muito alegre”, afirmou.

Outras atrações

Além de comidinhas e do concurso, a festa ainda conta com apresentação cultural circense do circo Os Kaco e com show musical. Subiu ao palco para animar a primeira noite da festa a cantora de forró Edy Ribeiro.

O professor Israel de Paula, com a filha Nina nos braços, elogiou a programação e disse que é uma possibilidade de encontrar várias opções em um mesmo local. “A Festa da Jabuticaba une gastronomia e diversão para as crianças, então a gente vem experimentar as delícias com nossas famílias”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Tom Lyra, considerou que o evento está superando as expectativas. “Está surpreendendo pela culinária, diversidade dos pratos, pelos shows e atrações. A festa está no calendário principal de eventos, e no ano que vem ele vai continuar nessa sequência, nessa crescente”, finalizou.