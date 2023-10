Competição esportiva, pesquisa científica e encontro de comandantes-gerais marcam participação do CBMTO no 21º SENABOM, em Gramado

As novidades tecnológicas, as pesquisas científicas, a competição esportiva e as discussões das demandas de todos os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil estão em pauta desde quarta-feira, 04, no Seminário Nacional que reúne a categoria em Gramado – RS. O Tocantins é representado pelo comando-geral, por diversos oficiais e demais bombeiros.

O Senabom se encerra nesta sexta-feira, 06, e é o maior evento de bombeiros militares da América Latina. Em paralelo, ocorre também a Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e Emergências e o Simpósio de Integração e Inovação em Segurança Contra Incêndio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins está em diversas pautas do SENABOM, sendo que uma das primeiras participações ocorreu já na abertura, com a competição nacional Bombeiro de Aço. Seis militares da corporação tocantinense foram para a Arena, onde uma série de atividades simula atendimentos a ocorrências no dia a dia.

Além do adversário que também busca a execução das ações no menor tempo possível, também havia o clima típico da cidade, bem diferente do que é no Tocantins. Uma névoa densa aumentou a dificuldade para os competidores visitantes, e a melhor colocação do Tocantins foi o terceiro lugar na categoria 41 a 45 anos de idade. O major Silvano Lopes garantiu o troféu.

Nesta quinta-feira, a área científica também teve bombeiros militares tocantinenses encarando as bancas avaliadoras. Três Projetos de Pesquisas realizados dentro da corporação foram apresentados, relacionados a incêndios florestais, prevenção a afogamentos e a melhoria dos atendimentos online.

Durante toda esta quinta-feira, também houve o Encontro Nacional dos Comandantes-Gerais dos CBMs (LIGABOM). Uma série de assuntos esteve em pauta, inclusive com a presença de representantes do Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

“Aqui há uma grande troca de experiências entre os corpos de bombeiros militares e a exposição de novas tecnologias das empresas do setor de segurança, apontando os avanços e as novidades para o nosso segmento”, resumiu o coronel Carlos Eduardo Farias, comandante-geral do CBMTO.

O encontro durou praticamente o dia todo, e, na ocasião, os CBMs levaram suas necessidades para as discussões, a exemplo da melhor distribuição de recursos para solução das maiores demandas. “São discussões bem interessantes, principalmente nessa pauta, por termos questões em comum entre os comandos-gerais. Aqui a gente alinha tudo isso buscando melhorar não apenas lá na ponta, onde estão os bombeiros operacionais, mas até nas demais fases dos processos, nas seções administrativas, técnicas e burocráticas que envolvem o serviço público, onde a sociedade é a grande beneficiada como um todo”, afirmou o coronel Farias.