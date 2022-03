Fesp tem programação diferenciada para servidoras no Dia da Mulher

Por Redação Fesp | Prefeitura de Palmas

09/03/2022 – Publicado às 03:31

Atualmente mais de 75% da equipe da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas são de servidoras, já que do total de 59 colaboradores, 45 são mulheres. Este é o cenário atual da Fesp, presidida também por uma mulher, Marttha Ramos, que nesta terça-feira, 08, Dia Internacional da Mulher proporcionou às colaboradoras uma programação diferenciada, por meio do Projeto de ‘Promoção de Qualidade de vida à equipe da Fesp’.

“É um desafio estar à frente da Fesp, temos uma equipe muito comprometida e de inúmeras mulheres que me permite aprender todos os dias com elas, cada uma com a sua forma de trabalhar. Por isso, desejo a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher que é todo dia, mas o 08 de março se destaca pelo simbolismo da luta da mulher. Vivemos num mundo de tantas atividades, de tantos desafios, de ser tudo ao mesmo tempo, do imediatismo, é importante que busquemos o equilíbrio para realizar nossas ações com calma e serenidade para superar as adversidades da vida”, pontuou.

A coordenadora do projeto Janinne Rodrigues explicou que o momento pediu uma ação especial. “Sempre trazemos a mesma prática para os dois turnos. Desta vez, ousamos e variamos um pouco a programação ampliando a oferta de práticas para nossas mulheres”, disse ela, referindo-se à oficina sobre saúde da mulher ocorrida pela manhã e à tarde com muita dança para as participantes.

Práticas

Pela manhã, a psicóloga mastercoach, Roberta Galvani, falou sobre os ’18 esquemas desadaptativos que atrapalham a saúde da mulher’. Durante a ação, a especialista explicou que o esquema (crença) é o seu modo de enfrentamento (comportamentos) e precisamos aprender a dizer não para não adoecer. Existem formas de trabalhar criando vínculos seguros, tendo autonomia, liberdade, espontaneidade e impondo limites. Mais detalhes dos 18 esquemas podem ser conferidos aqui @robertagalvanicarvalho.

À tarde foi a vez do profissional de Educação Física, dançarino e coreógrafo, Wenes Ribeiro, botar a mulherada para se mexer. A coordenadora geral da Fesp, Francileura Silva teve a oportunidade de participar dos dois momentos. “Eu gostei muito, foi uma programação muito boa. Começamos com uma oficina bem moderna, diferente, mas com o pé no chão, sem romantismo, mostrando a realidade como ela é, foi excelente. E terminamos com um momento relaxante, descontraído, mas que exigia atenção. Isso é a vida, devemos estar sempre atentos à nós mesmos tanto por nós quanto pelo outro”, disse.