Clínica da Mulher realiza programação especial no Dia da Mulher

Por Nicéia Menegon | Ascom SEMUS

Fotos: Lino Vargas

09/03/2022 – Publicado às 03:07

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio da Clínica da Mulher e em parceria com o curso de enfermagem da Unirg, realizaram uma manhã de atividades especiais neste 8 de março, em que se celebra o dia da mulher. Uma manhã para reforçar os cuidados e a prevenção de doenças que acometem a saúde e a qualidade de vida da mulher.

As abordagens seguiram a ênfase das principais temáticas relacionadas à saúde feminina no mês de março, como o “Março Lilás”, de conscientização da importância da prevenção do câncer do colo do útero, e o “Março Amarelo”, de conscientização sobre a endometriose.

A prefeita Josi Nunes visitou as instalações da Clínica da Mulher, cumprimentando pacientes e servidoras, em apoio às atividades e homenagem às mulheres, neste 8 de março. “Quero parabenizá-las pelo dia da mulher, agradecer pela oportunidade e reforçar que apesar de estarmos vivendo momentos difíceis, vamos superar cada um deles”, reafirmou a prefeita Josi, deixando uma mensagem positiva para todas as mulheres.

O secretário municipal de saúde, Vânio Rodrigues, destacou a importância da conscientização das mulheres na prevenção de doenças e nos cuidados com a saúde. “O cuidado deve ser permanente, todos os dias, a prevenção ajuda detectar precocemente algumas doenças que oferecem grandes riscos à vida da mulher. A nossa rede pública de saúde está preparada para atender e proporcionar a qualidade de vida que as mulheres merecem”, enfatiza Vânio.



Os acadêmicos e professores do curso de enfermagem da Unirg realizaram uma palestra sobre o câncer de colo de útero e endometriose e tiraram dúvidas dasEm Gurupi, na rede pública de saúde, é realizado uma média de 400 exames preventivos por mês. A programação de hoje, pretende fortalecer a necessidade de prevenção do câncer de colo de útero e da endometriose, conforme explica a enfermeira e gerente da Clínica da Mulher, Angélica Alves de Alcântara. “É muito importante que a mulher se conheça e conheça os sintomas anormais do seu organismo, para que ela possa buscar ajuda e atendimento médico adequado. O diagnóstico precoce faz toda a diferença!” explica Angélica, reforçando os serviços oferecidos pela rede pública de saúde, em Gurupi. “Procurem a UBS mais próxima da sua casa, consultem o médico regularmente. Havendo necessidade de investigação mais específica em qualquer anormalidade, a Clínica da Mulher está preparada para acolher e realizar exames como mamografia, ultrassonografia e outros”.

pacientes que aguardavam atendimento. Para Hellen Cássia de Morais, enfermeira e preceptora do curso de enfermagem, o mês de março marca um histórico de luta pelas conquistas das mulheres e em relação à saúde não é diferente, o acesso à informação e ao conhecimento sobre a saúde feminina é fundamental. “Hoje as mulheres têm voz ativa na sociedade, os sentimentos de inferioridade e rejeição que carregamos por anos, dão espaço à participação social, atuação, consciência sobre a sua saúde e o seu papel na sociedade” enfatiza Hellen Cássia.

A paciente Eliana Melo, personal bronze, descobriu que as fortes cólicas que sentia, depois de muitos exames, descobriu a existência da endometriose, agora ela segue em tratamento. “Era um problema que me causava muito sofrimento, o meu caso é cirúrgico, mas o diagnóstico precoce foi fundamental para iniciar o tratamento, eu vou vencer essa doença. Muitas mulheres sentem dores intensas, mas acaba não investigando, por vergonha ou constrangimento”, enfatiza Eliana.

A endometriose costuma ser comum entre mulheres jovens em período fértil e pode se manifestar logo após a primeira menstruação. A doença acontece devido ao crescimento inadequado do endométrio, tecido que recobre a parte interna do útero e descama na menstruação.

Roda de conversa na UPA

As atividades de conscientização continuam no período da tarde, na UPA 24h, o objetivo é reforçar as atividades educativas e de conscientização da importância com o cuidado da saúde entre as mulheres.

Na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, a partir das 17h, em parceria com a liga estudantil da Unirg, está prevista uma roda de conversa.