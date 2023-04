Fesp abre processo seletivo de tutores e gestores de aprendizagem do Plano Integrado de Residências em Saúde

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) abriu nesta sexta-feira, 31, processo seletivo para preenchimento imediato de 34 vagas de tutores e gestores de aprendizagem do Plano Integrado de Residências em Saúde (PIRS). O Edital Nº 2/2023 prevê ainda 39 vagas para composição de cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e acontecem de 31/3/2023 a 29/4/2023, exclusivamente, via internet neste link.

Para participar, não é necessário possuir vínculo empregatício com Secretaria Municipal de Saúde (Semus), no entanto, é preciso ter, prioritariamente, experiência de três anos no Sistema Único de Saúde (SUS), e não ter sido desligado por motivação da coordenação do PIRS nos últimos dois anos.

O objetivo é selecionar profissionais de nível superior da área da saúde para vagas imediatas e cadastro de reserva para compor o quadro de vagas de tutor II e tutor II – gestor de aprendizagem, para estimular a formação de profissionais orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; articular a Política de Educação Permanente no Município aos programas de formação de especialistas em saúde, junto às Instituições de Ensino e Pesquisa e aos Governos Estadual e Federal, dentre outras atribuições.

Os candidatos aprovados irão atuar como tutor ou gestor de aprendizagem nos programas integrantes do PIRS, sendo eles: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, Medicina de Família e Comunidade e Residência em Enfermagem Obstétrica.

Auxílio

Para a vaga de tutor II e tutor II – gestor de aprendizagem será concedida bolsa de apoio à difusão de conhecimento do Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho (PET-Palmas) na modalidade desenvolvimento científico aplicado à saúde no valor de R$ 2 mil para carga horária de 12 horas semanais.

Inscrições

Para efetivação da inscrição o candidato deverá incluir, de forma obrigatória, arquivos em formato digital na extensão PDF com tamanho máximo de 3 MB, contendo os seguintes documentos legíveis: RG, CPF, Diploma de Graduação em curso da área da saúde (frente e verso), Diploma de Mestrado ou declaração em curso da área da saúde ou afins (frente e verso), comprovante de disponibilidade de carga horária e, para os candidatos que possuem vínculo com a Semus, anexar também o comprovante (Ex. contracheque atual, declaração do chefe imediato e/ou declaração do Recursos Humanos); comprovação de atuação por no mínimo três anos de atuação no SUS conforme a Resolução/CNRMS n° 2, de 13 de abril de 2012, do item 5.1.5. do edital, este último para todos os candidatos (Interno ou Externo).

Todos os documentos apresentados no ato da efetivação da inscrição ficarão retidos na Fundação Escola. Confira a relação completa no edital.

Cronograma

31/3 a 29/4/2023: Período de inscrição on-line no processo seletivo e entrega de documentos comprobatórios para inscrição e análise curricular

2/5/2023: Homologação das inscrições

3/5/2023: Interposição de recurso da homologação das inscrições

4/5/2023: Resultado da análise de recursos da homologação das inscrições

5/5/2023: Análise curricular e resultado da análise curricular

6/5/2023: Interposição recursos do resultado da análise curricular

8/5/2023: Resultado da interposição dos recursos da análise curricular e convocação para entrega de plano de ensino

9/5/2023: Envio do plano de ensino

10/5/2023: Divulgação das datas e horários da apresentação do plano de ensino e arguição

11 a 13/5/2023: Realização da apresentação do plano de ensino e arguição

15/5/2023: Resultado da análise da apresentação do plano de ensino e arguição

16/5/2023: Interposição recursos do resultado da análise da apresentação do plano de ensino e arguição

17/5/2023: Resultado da análise de recursos e publicação resultado provisório do processo seletivo

18/5/2023: Interposição de recursos do resultado provisório

19/5/2023: Resultado da análise de recursos e resultado final do processo seletivo

19/5/2023: Convocação para entrega de documentos e assinatura do termo de adesão ao PET-Palmas

19/5/2023: Convocação para semana pedagógica

22 e 23/5/2023 Semana pedagógica

24 a 26/05/2023: Entrega da documentação e assinatura do termo de adesão ao PET-Palmas

01/06/2023: Início das atividades