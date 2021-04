Famílias atendidas pelo Cras Karajá I recebem kit com cartas de acolhimento, livros e pipoca

Com a pandemia de Covid-19 as equipes que atendem famílias em situação de maior vulnerabilidade social tiveram que buscar novas alternativas para dar continuidade aos atendimentos aos beneficiários do programa Bolsa Família do município. Assim nasceram as cartinhas de acolhimento e o kit ‘Leitura com Pipoca’ que vem sendo entregue pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social Karajá I, no Jardim Aureny III.

As servidoras que atuam no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) escrevem cartas de acolhimento e entregam as correspondências juntamente com um kit chamado ‘Leitura com Pipoca’ e máscaras de tecido. “É uma forma de mantermos contato com eles, saber como eles estão durante a pandemia e nos colocar à disposição para fazer essa ‘escuta’ seja pelo telefone ou por meio de cartas”, explica a psicóloga Alyne Aires Oliveira.

Perguntada se gosta de ler, Aldetes Resplandes respondeu prontamente: “De ler e de escrever. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto na vida é de escrever’’, frisou. Ela recebeu o seu kit na manhã desta terça-feira, 20, e disse que escreveria uma carta em resposta à técnica do Cras.

Já a dona de casa Maria da Paz Moreira recebeu seu kit no próprio prédio do Cras onde foi buscar uma cesta básica. “Eles me ligaram para pegar a cesta e quando cheguei aqui recebi presente em dobro”, conta sorrindo. Dona Maria tem sete netos em casa e disse que eles vão “adorar ler as histórias do livro e do gibi”.

Doações

Neste Kit Leitura os usuários do Cras recebem dois itens, sendo uma revista em quadrinhos ou livro infantil voltado para as crianças da casa e uma obra literária com contos, poemas ou ficção. “Para essa ação recebemos muitas doações de livros dos próprios moradores e amigos dos servidores”, explica Alyne.

Quem quiser doar livros ou gibis basta entrar em contato com o Cras Karajá I, pelos telefones: (63) 3212-7095, 3213-7025, 3212-7097 ou 99217-3038.