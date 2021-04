ETI Caroline Campelo em Palmas recebe recursos municipais para reforma estrutural e melhorias dos seus equipamentos

Enquanto as aulas presenciais da rede municipal de ensino seguem suspensas por causa da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Palmas continua com seus trabalhos de reformas e manutenção das escolas, sempre preocupada em continuar garantindo uma educação de qualidade, com espaços organizados e bonitos. Dentre as escolas contempladas com esses investimentos feitos pelo tesouro municipal está a Escola de Tempo Integral (ETI) Duque de Caxias – Caroline Campelo, localizada no Setor Santa Fé II, que recebeu o valor de R$ 1.194.382,04, para reformas e melhorias da unidade.

Deste montante, R$ 900 mil está sendo utilizado na reforma geral da estrutura física da ETI. Entre as benfeitorias destacam-se: o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica ((SPDA), que tem o objetivo de evitar e minimizar os danos causados pelos efeitos das descargas elétricas; elevação de paredes de contenção (destinado a conter os alagamentos causados pelas enxurradas das chuvas); estacionamento; calçadas ao redor da parte externa da escola com rampas de acesso; troca de brises; reformas da quadra poliesportiva e do campo society, da cozinha, entre outros.

O auditório da unidade educacional também foi contemplado com a obra de instalação de carpete no piso e isolamento acústico nas paredes. O valor total desse serviço foi de R$ 69.417,60.

Para melhor equipar o laboratório de informática da unidade, foram adquiridos 20 novos computadores e 20 novos nobreaks, com investimento no valor de R$ 88.964.44.

Outros R$ 136 mil foram investidos na aquisição de equipamentos para os laboratórios de Ciências, Matemática e Artes e equipamentos de som para montagem do auditório, além de utensílios para a cozinha do refeitório da unidade escolar.