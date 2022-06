Exibição do filme “Dom Alano, o apóstolo do Tocantins”, emociona platéia em programação da Semana da Cultura em Porto Nacional

A emoção tomou conta do público presente na manhã desta quinta-feira, 16, no Centro de Convenções Comandante Vicente de Paula (Vicentão). Incluída na programação da 41ª Semana da Cultura de Porto Nacional, a exibição do filme “Dom Alano, o apóstolo do Tocantins”, filme dirigido por Luiz Pires, arrancou aplausos e lágrimas dos presentes.

Jean Hubert Antoine du Noday, popularmente conhecido como Dom Alano, nascido no dia 03 de novembro de 1899, no Castelo de Kergraz, comuna de San Servan Ours, na Bretanha francesa, foi bispo de Porto Nacional por 40 anos, sendo o bispo mais jovem da época, com 37 anos de idade.

Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Comunicação

Apesar de ser um nobre na França, Dom Alano veio para o Brasil atuar como missionário no interior do país, numa demonstração real de amor ao próximo, humildade e fé cristã. Sua trajetória repleta de trabalhos excepcionais em prol dos mais pobres e do avivamento da fé, o levaram a ser reconhecido em todo o Brasil, especialmente no Tocantins.

O prefeito Ronivon Maciel, que prestigiou a exibição, ao lado da primeira-dama, Keila Viana, declarou que “Porto Nacional é o berço da cultura tocantinense e a força e influência da Igreja Católica, na construção dessa cultura é muito marcante. Este momento, que acabamos de vivenciar, foi de profunda felicidade e reflexão, me sinto honrado por prestigiar algo tão impactante”, frisou.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

Estiveram presentes no local da exibição, que aconteceu de forma gratuita, o secretário municipal da cultura e do turismo, Fernando Windlin, a diretora de turismo, Ângela Dantas, além de inúmeros representantes da Igreja Católica e a sociedade portuense.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação