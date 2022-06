Junho Violeta: Idosos do Lar Doce Lar recebem visita e orientação da equipe da Semus

O Lar Doce Lar, uma Instituição de Longa Permanência (ILPI) que atende 45 idosos da Capital, recebeu nesta quarta-feira, 15, a visita da equipe da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus). O encontro marcou o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa – registrado nesta quarta, 15 – e deu início às atividades programadas pela área técnica da Causas Externas da Semus para o Junho Violeta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idoso (Comdipi). Ao todo, quatro ILPIs serão visitadas. (Veja ao final da matéria o cronograma de visitas).

Nos encontros, a exemplo do que ocorreu nesta quarta no Lar Doce Lar, a equipe de saúde informa aos idosos e à administração das ILPIs) os serviços que são oferecidos no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio das Unidades de Saúde da Família (USFs) que podem ajudar na prevenção e cuidados com a saúde dos idosos. A equipe ressalta também a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos dos idosos.

A aposentada Rita Ferreira de Matos, 90 anos, foi uma das idosas atendidas pela equipe de saúde da Unidade Eugênio Pinheiro, no decorrer da programação da visita. A enfermeira aferiu a pressão e também a taxa de glicemia da idosa, além de conferir o seu cartão de vacinas. “Com a mudança da ILPI Lar Doce Lar para esta região que abrange a nossa unidade, passaremos a partir de agora a atendê-los. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer melhor o espaço, os profissionais da instituição e principalmente nossos futuros pacientes”, disse Iolene Sales Gomes, assistente social da USF Eugênio Pinheiro.

A coordenadora da ILPI Lar Doce Lar, Maria Conceição Barbosa, lembrou que o número de idosos que residem em instituições de longa permanência tem aumentado cada dia mais. “A família, por vezes, encontra dificuldades em cuidar do idoso no domicílio, em decorrência de diversos fatores, inclusive pela falta de profissionais qualificados em saúde domiciliar. A nossa responsabilidade é atender as reais necessidades dos idosos que estão conosco. Os profissionais de saúde são sempre bem-vindos a nossa casa. Agradeço as orientações e aproveito para reforçar a importância do apoio deles para garantir o bem estar e saúde de todos que aqui estão”, ressaltou a responsável.

Parceria

A coordenadora das Causa Externas de Palmas, Lorenna Martins, enfatizou a importância de parcerias para o atendimento da pessoa idosa. “A violência contra a pessoa idosa é uma realidade e precisamos combatê-la, por isso estamos aqui para pedir a ajuda de todos na identificação de possíveis episódios de violência contra os idosos. Queremos reforçar a nossa parceria enquanto profissionais da saúde e os canais de denúncia que podem ser acionados. Sabemos que o crescimento da população idosa tem acontecido de forma rápida, o que aumenta ainda mais a atenção da rede pública de saúde e entidades que atuam na proteção e cuidado com o idoso”.

Veja a programação das visitas

20/06 – 10h- ILPI Recanto das Araras

21/06 – 16h- ILPI Lar da Feliz Idade

22/06 – 9h – ILPI Casa D’ Amor ao Idoso