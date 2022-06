Prefeito Ronivon Maciel prestigia evento de abertura da 41ª Semana da Cultura e afirma que o evento é importante ferramenta de fomento à economia local e desenvolvimento do turismo

A Abertura oficial da 41ª Semana da Cultura de Porto Nacional, que aconteceu nesta quarta-feira, 15, no espaço cultural Beira Rio, contou com uma programação diversificada e teve como atração principal a apresentação da quadrilha Cafundó do Brejo, de Palmas, além de vários estilos musicais. Outras atrações estão previstas para acontecer até o próximo domingo, 19.

Fotos: Rubens Alves/Secom Porto Nacional

O prefeito Ronivon Maciel prestigiou a cerimônia de abertura e comemorou a realização da festa e do grande público presente. “Hoje é uma noite memorável para nossa cidade. Porto Nacional é o berço da cultura Estávamos sentindo falta de festa como essa e também de ver esse grande público reunido. Quero agradecer toda a equipe envolvida nessa organização, pela dedicação e esforço, inclusive aos comerciantes que fazem acontecer este evento tão importante. Isso aqui representa muito para nós”, enfatizou.

Conforme a analista do Sebrae de Porto Nacional, Milena Rodrigues, o evento é fundamental para fomentar o turismo e a economia da cidade. “Para que o turismo aconteça precisamos de toda a comunidade. Realizamos a capacitação dos empreendedores para que pudessem participar desta semana da cultura e receber com excelência o turista”, destacou.

Representando o governador Wanderlei Barbosa, o Secretário Estadual da Cultura e Turismo, Hercy Filho, lembrou que “Porto Nacional é uma das peças fundamentais na história do nosso Estado. Essa cultura percebida no município mostra o quanto esses cidadãos são dedicados com a história do Tocantins. Cultura é a manifestação da identidade das pessoas, onde suas raízes se manifestam”, afirmou.

Um dos principais objetivos do evento, conforme a administração, é fomentar o turismo, movimentar a economia e promover lazer para toda a população, nesse sentido, o secretário municipal de Cultura e Turismo de Porto Nacional, Fernando Roberto Windlin, afirmou que a gestão visa beneficiar a todos. “Agradecemos a participação de todos, além da nossa equipe da Secretaria e as demais pastas representadas aqui. Queremos que todos se divirtam e possam movimentar nossa economia. Nosso turismo depende da nossa força, e de acreditar no potencial que Porto Nacional tem para crescer cada vez mais”, frisou.

Por: Anne karianny Moreira

Secretaria da Comunicação