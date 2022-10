Em Palmas, ação rápida do Corpo de Bombeiros evita que fogo se alastre na Cidade da Polícia

Numa ação rápida, o Corpo de Bombeiros Militar conseguiu controlar um incêndio de grandes proporções que atingiu parte do Complexo de Delegacias da Polícia Civil, chamado de Cidade da Polícia, localizado na região central de Palmas, na manhã desta quarta-feira, 19. O chamado ao CBMTO, por meio do telefone 193, aconteceu por volta das 10h, e às 10h40 os bombeiros já haviam conseguido fazer o controle do incêndio, passando então para a fase de rescaldo.

A ação contou com 05 viaturas e 04 equipes do Corpo de Bombeiros Militar, num total de 15 militares e brigadistas que se revezaram no combate ao incêndio, que contou com a supervisão do chefe do Estado-Maior da corporação, o coronel Peterson Queiroz de Ornelas.

“Assim que houve o chamado, acionamos o Trem de Socorro do Corpo de Bombeiros, com a equipe do 1º Batalhão do CBMTO, juntamente com a equipe da 2º Companhia do CBMTO, de Taquaralto, além do apoio de um caminhão pipa para ajudar no abastecimento das viaturas. Efetuamos o combate interno, algumas salas e corredor, e conseguimos debelar o incêndio. Passando para a fase do rescaldo, onde todo o material que ainda tinha fumaça foi resfriado na parte do teto”, explicou coronel Ornelas.

Araguaína – Ainda nesta quarta-feira, 19, em Araguaína, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater um princípio de incêndio no refeitório e um vazamento de gás, em um supermercado atacadista, mas chegando ao local foi constatado que o próprio sistema de segurança contra incêndio do local havia realizado o controle, não havendo necessidade de atuação dos militares.

Ação rápida do Corpo de Bombeiros evita que fogo se alastre na Cidade da Polícia, em Palmas

Em 40 minutos, as cinco equipes destinadas ao atendimento conseguiram controlar e extinguir o fogo

Gisele Bedin/Governo do Tocantins

