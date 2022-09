Estado do Tocantins assina Ordem de Serviço de R$ 14 milhões para início de obras do anel viário no Parque Agroindustrial de Paraíso

Por Secom

O Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), assinou uma Ordem de Serviço de R$ 14,1 milhões para obras de revitalização e construção do anel viário no Parque Agroindustrial de Paraíso (Paip), nesta quarta-feira, 14. A empresa licitada, EHL Eletro Hidro LTDA, deverá iniciar as obras até a próxima segunda-feira, 19, conforme acordo contratual.

Os recursos investidos são oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico (FDE), aprovado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (CDE) da Sics, por meio do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (PICS). “O PICS busca adequar o cenário de atração de investimento para o nosso Estado e atua em quatro eixos. Um desses eixos é a infraestrutura, que é o que está sendo trabalhado aqui, hoje, com o lançamento das obras do anel viário”, explicou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima. De acordo com informações do gestor, os demais pilares do PICS são a qualificação da mão de obra, a segurança jurídica e os processos de tecnologia e inovação.

O secretário executivo da Infraestrutura do Tocantins, Ruberval França, enfatizou que os investimentos no setor industrial ultrapassam os R$ 40 milhões, levando em consideração as obras de revitalização dos Parques Agroindustriais de Araguaína e Guaraí. “O Estado do Tocantins, por meio da Ageto e da Seinf, tem investido altos valores em obras de logística. Rodovias estaduais estão sendo restauradas e outras estão sendo lançadas e implantadas. Isso tudo vem melhorar a logística do transporte para o setor industrial, para o produtor rural, para o setor de comércio e serviços. Tudo isso alavanca a cadeia produtiva do Tocantins”, afirmou Ruberval França, ao citar que esses investimentos sempre geram emprego e renda.

Parque Agroindustrial de Paraíso

O Parque Agroindustrial de Paraíso (Paip), localizado na rodovia BR-153, a 8 km do centro de Paraíso do Tocantins, atualmente ocupa uma área pública com 1.281.800 m² e 178 lotes. Como contrapartida à aplicação dos recursos, a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio (Sic) adquiriu uma área de 621.595,84 m² para ampliação do Paip, disponibilizando mais 140 lotes para instalação de novas empresas, com expectativa de gerar 5.000 novos postos de trabalho e um incremento na faixa de 60% nas receitas municipais nos próximos 10 anos.

“Com a chegada desse anel viário no Parque Agroindustrial, além da geração de emprego e renda, vamos poder convidar indústrias e empresas para investir no município, levar benefícios e qualidade de vida ao distrito de Santaninha, localizado nessa região. Há também a demanda dos mais de 1.200 estudantes do IFTO Câmpus Paraíso”, comemorou o prefeito da cidade, Celso Moraes, salientando a importância da obra que trará, sobretudo, mobilidade, segurança e uma melhor locomoção para os munícipes.

O empresário do ramo de transportes e aditivos para redução de danos ao meio ambiente, Heferson Ferraz, falou com orgulho do lançamento dessas obras, lembrando que o Parque Agroindustrial de Paraíso foi lançado há 27 anos e que essa revitalização e a construção do anel viário são um “marco do crescimento do polo industrial de Paraíso”. “A logística de Paraíso já é muito boa, uma vez que o eixo Norte-Sul que liga a cadeia produtiva do país corta o município no meio. A infraestrutura do Parque estava um pouco defasada, mas agora está sendo revitalizada e tudo que for melhorado é de grande ganho para toda a comunidade”, afirmou Heferson Ferraz. O empresário lembrou que o Tocantins tem crescido bastante em comparação aos demais estados brasileiros e prevê uma maior expansão nos próximos anos.

IFTO

As obras do anel viário e da revitalização do Parque Agroindustrial de Paraíso também atendem a uma demanda antiga do IFTO Câmpus Paraíso, como afirmou o professor e coordenador do curso de Sistemas de Informação, Ivo Sócrates, na ocasião representando a direção da instituição no município. “Através de um melhor acesso, teremos mais segurança evitando acidentes. Além do acesso fora da BR-153, muito importante para nós, também é uma demanda antiga. Esperamos ter cada vez mais qualidade, para não ficarmos mais vulneráveis ao trânsito da rodovia federal, pois é muito perigoso”, relatou o professor, ao lembrar de acidentes fatais que já vitimaram vários alunos.

Paraíso está entre os cinco municípios mais populosos do Tocantins e se destaca por ser o portal de entrada para as belezas naturais da Região dos Lagos e a Ilha do Bananal. O município é sede econômica e administrativa da Região do Vale do Araguaia, que engloba 17 municípios, sendo a região mais biodiversa e com maior índice de pluviosidade do Estado, estratégica e promissora para o agronegócio.

Com excelente localização às margens de um dos quatro mais importantes modais rodoviários do Brasil, que é a BR-153, Paraíso do Tocantins está a cerca de 30 km do pátio multimodal da Ferrovia Norte-Sul no município de Porto Nacional. O município também tem acesso pela TO-080, que liga o município à capital Palmas, possuindo uma das melhores logísticas do Estado.