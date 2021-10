Escolas, transporte público e unidades de saúde funcionarão normalmente nesta segunda, 11

Nesta segunda-feira, 11, véspera de feriado, as unidades educacionais de ensino, por terem calendário escolar próprio, e as unidades de saúde de Palmas funcionarão normalmente. O ponto facultativo decretado na última quinta-feira, 07, só abrange a parte administrativa das secretarias. O transporte coletivo também funcionará com 100% da frota, porém já na terça-feira, 12, que é feriado, a frota será reduzida em 50%, operando em intervalos e horários de domingo, 10.

Também funcionarão normalmente, na segunda, 11, os serviços que por sua natureza exija continuidade e trabalhe em sistema de plantão, a exemplo dos Conselhos Tutelares, Casas de abrigo, zeladoria, limpeza urbana e coleta de lixo, manutenção de vias urbanas e rurais, aterro sanitário, iluminação pública, cemitério, segurança, fiscalização de trânsito, de posturas e da vigilância sanitária.

Já no feriado do dia 12, além dos serviços em sistema de plantão, também estarão abertos e funcionando normalmente a Feira da 304 Sul (Arse 31), das 8 às 21 horas.

Unidades de Saúde e vacinação

Com exceção da sede da Secretaria Municipal de Saúde, todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão abertas na segunda-feira para atender as demandas de rotina e também a vacinação contra a Covid-19. A programação será divulgada em breve. O atendimento contra a Covid-19 ocorrerá nas Unidades Sentinelas da 503 Norte e Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny, das 8 às 19 horas.

As USFs do Jardim Taquari e Walter Pereira Morato, em Taquaruçu, além das demandas da atenção primária, também realizarão o atendimento para casos confirmados e suspeitos de Covid-19.

Na terça, 12, serão mantidos somente os serviços essenciais que atuam em regime de plantão, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192), as Unidades de Pronto Atendimento de Palmas (UPAs) Sul e Norte. Cabe destacar que os pacientes com síndromes gripais serão atendidos nas UPAs durante o feriado. Na quarta-feira, 13, todos os serviços funcionarão normalmente.