Planejamento do Festival Gastronômico de Taquaruçu é debatido com forças de segurança

A equipe da Agência de Turismo de Palmas (Agtur) se reuniu com representantes das pastas envolvidas na execução do Festival Gastronômico de Taquaruçu, durante quarta-feira e quinta-feira, dias 06 e 07, para debater sobre a infraestrutura do evento e as estratégias de segurança contra a Covid-19. Os encontros aconteceram na sede da Agtur e no local do evento, praça vereador Tarcísio Machado, em Taquaruçu.

Esta foi a primeira de uma série de reuniões com o objetivo de envolver outros setores e secretarias municipais parceiras. Durante o encontro foi apresentado aos presentes o projeto, que foi submetido a análise e alterações.

O presidente da Agtur, Marcio Neres, ressaltou a importância dessa troca de informações. “A execução do festival envolve vários setores, então é importante que eles tenham voz no planejamento. Essa revisão detalhada do projeto, trazendo novas soluções e questionamentos, assegura que o evento seja realizado da melhor maneira possível”, disse o gestor.

Neres ressalta ainda a preocupação em seguir cuidadosamente as medidas sanitárias para garantir a segurança do público que irá transitar pelo festival. “Estamos debatendo arduamente com a Secretaria de Saúde para conceber um espaço seguro onde a população possa aproveitar”, finalizou.

Compareceram à reunião, representantes da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Governança de Taquaruçu. Durante a tarde de quinta-feira, 07, a equipe também visitou o distrito de Taquaruçu para uma visita técnica.