Começa escavação de futura galeria celular na Avenida NS-03

Na Avenida NS-03, em Palmas, nesta sexta-feira, 08, está em andamento a escavação da galeria celular tripla pré-moldada, trabalho que antecede outras importantes etapas da obra, como o desvio do leito do córrego Sussuapara e a instalação do bueiro celular. No local, já foi finalizada a desmontagem das vigas da ponte sobre o córrego Sussuapara e concluída a escavação do platô de trabalho da área norte da antiga ponte.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), a obra contemplará a Avnida NS-03, entre as rotatórias da Av. LO-06 e a Av. LO-08, para execução de drenagem pluvial, bueiro celular pré-moldado, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçadas com acessibilidade.

A substituição da ponte por bueiro celular será adotada como solução de engenharia mais adequada para devolução de trafegabilidade e segurança para esta via, garantindo ligação do centro de Palmas com quadras da região Norte de Palmas, como a Arno 31 (303 Norte), Arno 32 (305 Norte), e desafogando o fluxo de veículos atualmente deslocado para a Av. NS-01. O investimento do Programa de Ampliação de Infraestrutura Urbana de Palmas (Proinfra) será de R$ 5.203.545,78. A obra foi autorizada no último dia 03 de setembro deste ano. Toda infraestrutura prevista deve ser concluída em até dez meses.