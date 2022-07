Escola do Legislativo lança plataforma digital de cursos EAD

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) lançou na tarde desta quarta-feira, 29, a plataforma digital de ensino à distância (EAD). São 11 novos cursos gratuitos e mais de 500 vagas disponíveis. O evento também foi marcado pela entrega de certificados de cursos realizados no primeiro semestre e a assinatura de convênios com cinco câmaras municipais do Estado.

A plataforma digital tem o objetivo de ampliar o acesso aos cursos gratuitos, agilizar o atendimento, além de proporcionar intercâmbios cultural, tecnológico e implementação de projetos. O retorno do curso preparatório para concursos públicos presencial também foi anunciado pelo presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (Republicanos). As aulas começam em agosto, nas cidades de Palmas e Gurupi, e também serão transmitidas pela TV Assembleia.

O acesso à plataforma já está disponível a partir de hoje pelo site www.escolalegto.com.br. As inscrições estarão abertas de 29 de junho a 4 de julho, com início das aulas on-line no dia 7 de julho. Cada aluno poderá fazer a inscrição em até três cursos da plataforma.

Serão ofertadas 20 vagas para o curso de Comunicação Institucional, 20 para Gestão de Mídias Sociais, 40 para Informática Avançada, 40 para Espanhol Básico e 40 para Informática Intermediária. Para o curso de Libras avançado, são 40 vagas, 40 para Libras intermediário, 80 para preparatório de concursos públicos, 130 preparatórios para pré-vestibular e 40 para Redação Legislativa.

Termo de cooperação

O termo de cooperação com a Escola do Legislativo foi assinado pelos presidentes das câmaras de vereadores das cidades de Araguaína, Cariri, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Nova Olinda.

Para o presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Gedeon Soares, a parceria com a Escola do Legislativo vai possibilitar a realização de novos cursos e a capacitação permanente de vereadores e servidores da região norte, além de aperfeiçoar os trabalhos legislativos.

Homero Barreto Júnior, diretor da Escola, destacou que a colaboração com as câmaras municipais tem ajudado na expansão dos projetos da entidade. “A Aleto tem trabalhado para ampliar os convênios com as instituições, no intuito de facilitar o acesso aos cursos e cooperar com o desenvolvimento das ações parlamentares”, frisou.

Antonio Andrade, por sua vez, ressaltou que a plataforma digital vai beneficiar os alunos que não têm condições de pagar uma faculdade. “Uma das missões dessa gestão é levar ensino e conhecimento a um maior número de pessoas, facilitar o acesso aos cursos, manter as parcerias e criar condições e oportunidades à população”, avaliou.

O parlamentar fez questão de agradecer a dedicação e o esforço dos servidores da Escola na realização de ações e projetos. Disse também que a maior satisfação desse trabalho é possibilitar a concretização de sonhos.

“Nossa alegria é saber que alunos foram aprovados em concursos e entraram na faculdade de Medicina depois de fazer o nosso cursinho preparatório”, destacou o presidente da Casa.

Entrega de certificados

A Escola do Legislativo fez a entrega de 120 certificados do curso de Inglês para três turmas que participaram dos Módulos 1, 2 e 3.

No primeiro semestre foram capacitados cerca de 170 agentes públicos, entre vereadores e servidores.