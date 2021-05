Equipe técnica da Saúde Municipal passa por capacitação sobre manejo da vacina Pfizer em pessoas com comorbidades

Trabalhadores da Saúde Municipal atuantes nas salas de vacina de Palmas passarão por capacitação sobre manejo da Pfizer, vacina contra a Covid-19 que deverá ser entregue nesta terça-feira, 4, ao Município e será administrada em pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas (com comorbidades) e também pessoas com deficiências permanentes, conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI). O treinamento será oferecido na sede da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) nesta terça-feira, 4, em duas turmas, às 14 e às 16 horas.

A cidade de Palmas deve receber do Governo do Estado nesta terça-feira, 4, 3.510 doses do imunobiológico contra a Covid-19 da Pfizer, como informado na última sexta-feira, 30. O calendário dos novos grupos da primeira fase preconizada será divulgado em breve.

Estarão aptos a imunização pessoas com pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade; pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade; gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos; pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de

Prestação Continuada (BPC), de 55 a 59 anos.

Para saber mais detalhes sobre as comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19, acesse a página 32 da 6ª Edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação da Covid-19.