Covid-19: Palmas amplia vacinação para idosos a partir de 60 anos nesta semana

A Prefeitura de Palmas amplia nesta semana a vacinação contra a Covid-19 para os idosos a partir de 60 anos. Na terça-feira, 4, podem vacinar os idosos com 62 e 61 anos e na quinta-feira, 6, as doses serão ampliadas para 60 anos e terá continuidade da aplicação da primeira dose dos idosos a partir de 61 anos. Profissionais da saúde aptos a tomarem a segunda dose também poderão se vacinar nesta semana.

Nos dois dias, a vacinação ocorre em cinco pontos, sendo dois em formato drive thru, na Praia da Graciosa, das 8 às 17 horas, e na Feira Coberta do Aureny III, das 8 às 16 horas. O terceiro ponto disponível para aplicar o imunizante é o ginásio do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), das 8 às 13 horas. A imunização também ocorrerá nas Unidades de Saúde da Família da Arno 44 (409 Norte) e Bela Vista, das 8 às 16 horas. Confira o cronograma semanal no final da matéria.

A diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Marta Malheiros, explica que nesta semana não ocorrerá a aplicação da primeira dose aos profissionais de saúde. “Mas eles podem procurar a segunda dose nos pontos. Essa semana somente os idosos vão receber as primeiras aplicações nos pontos distribuídos pela Capital”. Marta informa ainda que os próximos calendários que contemplam a primeira dosagem contra a Covid-19 aos profissionais de saúde serão disponibilizados em breve, assim que a Semus receber novas doses.

Para se vacinar, os idosos devem portar documentos pessoais (RG ou CNH), Cartão de Vacina e CPF. Já os profissionais da saúde que necessitem tomar a segunda dose, podem comparecer aos pontos com os documentos citados e o Cartão de Vacina com o registro da primeira dose.

Confira o cronograma de vacinação para terça, 4 e quinta-feira, 5:

Drive thru – Praia da Graciosa, das 8 às 17h Feira do Aureny III, das 8 às 16h Ponto fixo – Ginásio do CEULP/ULBRA, das 8 às 13h Unidade de Saúde da Família da Arno 44 (409 Norte) – das 8 às 16 horas USF Bela Vista – das 8 às 16 horas