Equipe da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas tem tarde de interação e capacitação

Servidores da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) participaram da I edição do Fesp Integra, com o objetivo de unir a equipe do órgão, aproximando os setores a fim de ampliar a visão dos colaboradores para os diversos serviços prestados à Capital pela instituição. A integração aconteceu no período vespertino desta terça-feira, 12.

A programação iniciou na área de convivência da Fesp, onde os servidores participaram de dinâmicas com ênfase no trabalho em equipe, ministradas pelo Núcleo de Comunicação em Saúde da Fesp (Nucom). Logo após, os colaboradores foram alocados em um ônibus e direcionados para o prédio do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), localizado na região sul de Palmas. Na segunda parte da programação e após a fala inicial do presidente da Fesp, André Pugliese, que salientou a importância dos integrantes da Fesp conhecerem o que cada setor e projeto desenvolve, as equipes de trabalho da Fundação demonstraram de forma criativa o que cada setor realiza.

Das apresentações surgiram pequenos seminários, cordéis, vídeos e encenações. A pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Aplicada à Saúde (Nupes), Karenina Pegado, foi uma das servidoras que realizou a apresentação da sua equipe em forma de cordel. Ela ressaltou a importância da integração para conhecer melhor os setores e colegas de trabalho.

“Este momento de integração é fundamental para estarmos alinhados enquanto Fundação Escola. Durante o dia de trabalho, ficamos em nossas salas focados em nossas tarefas e muitas vezes não temos a oportunidade de conhecer melhor nossos colegas e o trabalho que desenvolvem nos respectivos setores. Foi um dia bastante proveitoso e dinâmico, aprendemos e compartilhamos conhecimento”.

A professora de relações internacionais da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Gleys Ramos, foi a convidada para encerrar a programação com os servidores e utilizou seu tempo de fala para reforçar a importância de pensar os desafios da amplitude do trabalho do servidor público, não como uma visão limitadora, mas sistêmica e universal.

Para o presidente da Fesp, André Pugliese, a tarde foi de fortalecimento do trabalho da instituição. “Muitas vezes nós não enxergamos o alcance do nosso trabalho, e neste primeiro Fesp Integra, as equipes mostraram e puderam ver a abrangência das ações que desenvolvem e como são peças fundamentais na engrenagem que impulsiona o processo educativo que vem transformando a realidade do SUS na capital”, disse.

Fesp

A Fesp é uma instituição voltada para a promoção, regulação e desenvolvimento de todas as atividades de formação e educação permanente, pesquisa e extensão na área da saúde. Ela atua em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) e outras instituições, possibilitando a oferta de cursos em educação para profissionais da área da saúde de Palmas e em dezembro completa dez anos de atividade.

Texto: Elionay Carvalho – estagiária sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Denis Rocha/Secom