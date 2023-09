Governo do Tocantins e Ministério da Igualdade Racial promovem escuta às comunidades quilombolas do Jalapão

No período de 13 a 17 de setembro, o Governo do Tocantins e o Ministério da Igualdade Racial percorreram o Jalapão, com o objetivo de ouvir a comunidade e os gestores para construção do Programa Aquilomba Tocantins. Organizada pela Secretaria de Estado dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot), a Comitiva de Escuta Técnica também é composta pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).

A secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais, Narubia Werreria, destacou que a construção do Programa Aquilomba é uma das prioridades do Governo do Tocantins. “O Aquilomba é uma prioridade por conseguir abarcar tudo isso a partir do território e, desse território, pensar as políticas públicas para essa população. Para nós, do Governo do Tocantins, é uma prioridade. Como a Amazônia, o Jalapão não existe sem as comunidades tradicionais”, enfatizou a secretária.

A diretora de Proteção aos Quilombolas da Sepot, Ana Mumbuca, explicou que o principal propósito é ouvir as estruturas públicas, os prefeitos e os secretários. “Saber quais são os principais desafios em todas as áreas e sistematizar essa escuta para unir ao que está sendo ouvido nas audiências públicas do Plano Plurianual, e em âmbito de Brasil, para que isso esteja presente dentro da estrutura do Programa Aquilomba Tocantins”, pontuou a diretora.

O Aquilomba Tocantins é uma extensão do Programa Aquilomba Brasil, do Governo Federal, composto por um conjunto de medidas intersetoriais voltadas à promoção dos direitos da população quilombola. “É essencial que exista um diálogo com as instituições das esferas federal e municipais para entender as particularidades dos quilombos. Viemos aqui para ver em que escopo está o alcance do Aquilomba Tocantins, onde ele se intersecciona, quais são as demandas e as necessidades, e o que o Governo Federal pode oferecer para melhorá-lo e garantir sua execução”, contextualizou o assessor técnico da Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos (SQPT), integrante do Ministério da Igualdade Racial, Victor Lemes Cruzeiro.

Programação

A proposta prevê reuniões institucionais e vivência nos quilombos. A programação começa nesta quarta-feira, 13, com diálogo e escuta do prefeito e secretários municipais de Mateiros; na quinta-feira, 14, escuta do prefeito e secretários do município de São Félix do Tocantins; na sexta-feira, 15, participação na Festa da Colheita do Capim-Dourado, no Mumbuca.

A agenda continua no sábado, 16, com visita aos quilombos Carrapato, Formiga e Ambrósio, e escuta com lideranças dos quilombos da Associação das Comunidades Quilombolas das Margens do Rio Novo, Rio Preto e Riachão (Ascolombolas Rios); e no domingo, 17, visita ao Quilombo Boa Esperança.

As ações presenciais fazem parte da busca pelo conhecimento sobre as diferentes realidades dos povos tradicionais. “Essa comitiva é de suma importância, porque enriquece a secretaria e o governo, que precisa estar presente em todos os aspectos”, enfatizou o técnico da Gerência de Promoção à Diversidade Religiosa e de Gênero da Seciju, Sitbro Xerente.

A programação continua na segunda-feira, 18, às 14 horas, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, com uma reunião de apresentação e alinhamento do desenho do Programa Estadual Aquilomba Tocantins, tendo a participação de diversos outros órgãos governamentais estaduais e federais, secretarias de Estado, autarquias e organizações da sociedade civil.

Edição: Victória Milhomem

Revisão Textual: Marynne Juliate