Em Porto Nacional e Arraias, Deputado Antonio Andrade participa de eventos e visita a comunidade

Por Romilton Pereira/Folha do Tocantins

O Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Deputado Antonio Andrade, visitou no sábado 18, a 41ª Semana da Cultura que foi realizada no Espaço Cultural, na Beira Rio de Porto Nacional. O evento contou com uma programação diversificada e teve como atração principal a apresentação da quadrilha ‘Cafundó do Brejo’, de Palmas.

Encerrada neste domingo, 19, a Semana da Cultura contou com atrações de vários estilos musicais. Um dos principais objetivos do evento, conforme a administração, é fomentar o turismo, movimentar a economia e promover lazer para toda a população.

“Aproveitei para visitar as exposições da 41ª Semana da Cultura na orla da cidade que estava repleta das nossas tradições. Também fui ao Festejo do Imaculado Coração de Maria, na Capela Sagrado Coração de Maria. Em Porto Nacional também tive a oportunidade de participar do cursinho popular organizado pelo Professor Sebastião, muito obrigado pelo convite”, comentou Andrade.

Em Arraias

“Ontem conheci a Escolinha de Futebol Arraiana, um trabalho de grande impacto na vida dos jovens do município. Não há dúvidas do quanto o esporte é importante e que pode salvar vidas!”, pontuou o Deputado Antonio Andrade. Tivemos um trabalho muito produtivo, com atendimentos à população na Câmara Municipal, visitas nas residências e também a recepção da comunidade no Distrito de Cana Brava. Costumo dizer a importância que é o contato do parlamentar com a realidade do povo, a importância de ver as demandas da cidade de perto. Sempre faço isto com muita satisfação e busco tomar as providências necessárias para cada solicitação. Foi um prazer estar com vocês, contem comigo”, pontuou Andrade.