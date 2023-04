Em Porto Nacional, deputado federal Antonio Andrade prestigia a abertura da etapa regional do Jets 2023

A abertura da etapa regional da 32ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) e 9ª dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets), maior evento esportivo estudantil do Estado, aconteceu nesta segunda-feira, 10 de abril, em Porto Nacional e Colinas. Os Jets e os Parajets são promovidos pelo Governo do estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação e Diretorias Regionais de Educação (DRES).

Neste ano de 2023, a previsão é que 18 mil estudantes de escolas públicas e particulares dos 139 municípios do Tocantins, participem da competição. As disputas serão divididas em 14 etapas regionais que acontecerão de abril a junho. Diversas modalidades coletivas e individuais serão disputadas em categorias divididas entre competidores de 12 a 17 anos de idade.

Na capital da cultura tocantinense, Porto Nacional, o deputado federal, Antonio Andrade, acompanhado de sua esposa, Virgínia Andrade, marcou presença no evento que foi realizado no estádio General Sampaio.

Em seu discurso, durante a solenidade, o deputado federal Antonio Andrade, falou sobre a importância do incentivo ao esporte. “Esporte é saúde, qualidade de vida, para mim é uma satisfação muito grande estar presente na abertura deste evento que é com certeza um instrumento de inclusão social que alia esporte e educação. Incentivar as práticas esportivas em nosso Estado, é uma das bandeiras que defendo, pois acredito no poder de transformação na vida dos jovens. Nos Jogos, os estudantes aprendem não apenas a disputar modalidades, absorvem aprendizados muito maiores como valores e princípios que levarão para a vida. Por tudo isso, é motivo de muita alegria estar aqui”, afirmou o parlamentar.

Os vencedores classificam-se para a etapa estadual, que levará os campeões a defenderem o Estado nas etapas nacionais.

Presenças

Deputado Federal, Antonio Andrade, prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, diretora regional de Educação de Porto Nacional, Araildes Pinto de Almeida, secretário executivo da Educação, Edinho Fernandes, dentre outras autoridades.