Em Palmas, inauguração do CAPS infantojuvenil acontece nesta quarta-feira, 6

A Prefeitura de Palmas dá mais um passo na qualidade da saúde pública na Capital. Nesta quarta-feira, 6, a partir das 16 horas, será inaugurado o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS i) Dr. Emílio Fernandes. O espaço, localizado na ACSU-SO 130 (1.301 Sul), será destinado para atender crianças e adolescentes de até 17 anos com transtornos mentais graves e persistentes.

O centro contém 1.191 metros quadrados de área construída, com investimentos de R$ 2.262.457,24. Deste valor, R$ 800 mil são provenientes de emenda parlamentar de iniciativa da ex-senadora Kátia Abreu, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), e os demais de recursos próprios da Prefeitura de Palmas. Além disso, a compra do mobiliário, equipamentos e paisagismo contou com subsídio integral da Gestão Municipal.

Toda a estrutura foi pensada para o acolhimento dos pacientes e também no conforto de seus familiares. O local conta com recepção, espaço de convivência, banheiros adaptados, refeitório, farmácia, quartos para repouso e salas de atividades para realização de oficinas terapêuticas, acompanhamento psicológico, psiquiátrico e multiprofissional.

Homenagem

A unidade recebe o nome do psiquiatra Espólio de Emílio Fernandes Vasques Júnior, que faleceu em 2020, vítima de complicações causadas pela covid-19. O médico era referência em psiquiatria no estado do Tocantins. Ele iniciou os serviços na Gestão Municipal ainda em 1997 como contrato temporário e em agosto de 2000 assumiu como efetivo. Ele atuou por vários anos no CAPS II e no ambulatório de psiquiatria da Capital.