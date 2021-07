Em noite movimentada, fiscalização autua estabelecimentos e flagra condutores cometendo infrações no trânsito

A operação integrada das forças de segurança fiscalizou diversos estabelecimentos e pontos de aglomerações em espaços públicos na noite desta sexta, 16, em Palmas. Nas regiões norte e central da cidade, somente a atuação dos agentes de trânsito resultou em 83 condutores autuados e duas conduções à delegacia. A fiscalização segue reforçada na noite deste sábado, 17, com a operação ‘Tolerância Zero’.

A atividade é um esforço conjunto e cada órgão atua conforme a sua área de competência, em cumprimento aos decretos municipal de enfrentamento à pandemia. Durante o patrulhamento desta sexta, os fiscais de Obras e Posturas do Município efetuaram dois autos de infração e oito notificações em estabelecimentos vistoriados que desrespeitavam regras de funcionamento estabelecidas para a nova fase de flexibilização das atividades não essenciais.

Trânsito

Com o objetivo de reduzir os acidentes no trânsito e combater a combinação perigosa de álcool e direção, os agentes de Trânsito e Transporte Municipal reforçaram a fiscalização nas vias próximas aos estabelecimentos visitados e também nas imediações da Praia da Graciosa, local onde foi finalizada a operação conjunta, já no final da madrugada deste sábado.

Foram 83 autos de infração aplicados a condutores flagrados cometendo irregularidades diversas. Dez veículos em situação irregular foram removidos para a garagem municipal. Foram registrados ainda dois crimes de trânsito, cinco recusas de teste de alcoolemia e outros cinco recolhimentos do documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH.)

De acordo com a equipe de plantão, dois condutores foram encaminhados à delegacia, por crime no trânsito, ou seja, dirigindo sob efeitos de substâncias alcoólicas, colocando em risco a vida de outras pessoas nas vias, além da tentativa frustrada de dificultar o trabalho dos agentes. As equipes ainda abordaram e flagraram um homem que estava visivelmente embriagado, furtando a energia da caixa de força subterrânea para alimentar o sistema de som automotivo do seu veículo.

Ação conjunta

Os trabalhos são comandados pela Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), e realizados em conjunto pelas equipes da Vigilância Sanitária e de Obras e Posturas, com o apoio operacional dos agentes de Trânsito e Transporte, Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), Corpo de Bombeiros Militar, equipe da Cidadania e Justiça, do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) e o Procon-TO.