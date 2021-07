Complexo de segurança pública é inaugurado no distrito de Luzimangues

Com parceria estabelecida entre representantes do distrito de Luzimangues, pertencente ao município de Porto Nacional e o Comando da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira, 15, foi inaugurado o complexo de segurança pública de Luzimangues. A ideia é que o trabalho de segurança prestado à comunidade local seja realizado de forma integrada entre a Polícia Militar, Guarda Metropolitana e outras forças de segurança.

Estiveram presentes no evento, o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, o coordenador de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito do distrito de Luzimangues, Marcílio Parente, o subcomandante do Comando do Policiamento da Capital (CPC), tenente-coronel Leandro Guimarães Nunes, juntamente com a comandante do 1º Batalhão da PM, Major Marlene Alves Borges Machado, e o Comandante da área, Major Maciel, além de outros representantes do comércio do distrito, políticos e civis.

“Com a entrega do complexo de policiamento e a tecnologia via mobile, os atendimentos às ocorrências serão realizados com mais agilidade e o combate à criminalidade será ainda mais efetivo no local”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Julio Manoel da Silva Neto.

O complexo tem localização estratégica e recebeu reforço de mais uma viatura (carro) e uma viatura de duas rodas (moto) da PM, que estarão realizando policiamento diuturnamente em atendimento às ocorrências no distrito. Com o uso da tecnologia as ligações serão direcionadas via rádio para as equipes policiais nas viaturas.

“Com esta cooperação entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Porto Nacional, através do Distrito de Luzimangues, todos vão ganhar, com mais segurança à população do Distrito”, destacou o prefeito Ronivon Maciel.

Termo de cooperação Técnica

O Termo de Cooperação Técnica, assinado pelo Comando da PM e pelo Prefeito de Porto Nacional, no último dia 06, no Gabinete do Comando Geral, tem por objetivo reunir esforços no intuito de coibir o aumento dos índices de criminalidade no Distrito de Luzimangues e por consequência aumentar a sensação de segurança da comunidade.

Lançando mão da tecnologia de inteligência, por meio do 190, a Polícia Militar, com a contrapartida de rádios comunicadores, armamento, viaturas e profissionais, em conjunto com a Guarda Municipal, visa atender de forma mais ágil e eficiente às demandas da comunidade de Luzimangues.