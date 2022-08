Em Monte do Carmo, Laurez fala da importância de conhecer as potencialidades do Tocantins

O presidente do PDT/TO e pré-candidato a vice-governador, Laurez Moreira, esteve em Monte do Carmo durante a manhã desta terça-feira, 9, visitando a estrutura da empresa canadense, Serra Alta Mineração, instalada na cidade para o beneficiamento de minério de metais preciosos. A empresa está na fase inicial dos trabalhos, a execução da sondagem do solo.

Laurez ressaltou a importância de conhecer as potencialidades econômicas do estado. “Eu acredito que o político tem que conhecer a realidade do estado, eu conheço o potencial da agricultura, da pecuária, do comércio do Tocantins, e agora estou conhecendo de perto o potencial da nossa mineralização. E estou aqui na cidade de Monte do Carmo, conhecendo essa grande mineradora na área de ouro, que com certeza, em breve, trará ótimos resultados, que refletirão não só na cidade, mas na economia de todo o estado”, declarou.

De acordo com o diretor de operações da empresa, Kurt Herwing, a previsão para a implantação das atividades é para o segundo trimestre de 2023 e, dentro de um ano e meio, após a instalação, dar início à mineração.

O gestor do projeto de sondagem, Aryclênio, contou que é alta a expectativa, com base nos estudos e pesquisas já realizadas. Além disso, falou dos benefícios para a cidade, como a geração de emprego, a profissionalização e crescimento da renda e do comércio local.