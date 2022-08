Vânia, esposa de Dimas, garante: “ele vai acudir primeiro as pessoas que estão abandonadas”

Por Assessoria

Educadora e filha do Bico do Papagaio, Vânia Coelho tem um papel importante na campanha do candidato a governador pelo PL e seu esposo, Ronaldo Dimas. “Nasci na roça e cresci no interior do Tocantins, conheço a realidade do nosso Estado. Os tocantinenses precisam ser cuidados e protegidos. E, como bem conheço Ronaldo, ele não vai descansar enquanto não acudir às emergências que afligem nossa gente, priorizará as pessoas que estão abandonadas.”

Vânia destaca que Dimas já fez o compromisso e lançou o Auxílio Tocantins, um pacote social de socorro para colocar comida na mesa das famílias e também de ajuda aos idosos para a compra de remédios. “O Tocantins precisa de uma grande transformação, em especial, as mulheres necessitam de uma atenção especial do governo estadual, acesso a emprego e renda, creches e escolas de qualidade, política de habitação social e saúde pública. Vamos resgatar a dignidade das mulheres tocantinenses e cuidar dos seus filhos”, pontua.

A deputada federal Dulce Miranda (MDB) e ex-primeira dama do Estado reforçou que com Vânia o Tocantins voltará a ter uma primeira dama preocupada com o povo e comprometida com as políticas sociais. Vânia tem acompanhado Dimas nas visitas aos municípios e a atual situação do Tocantins lhe causa indignação. “Não podemos tolerar o abandono a que foi relegado o povo tocantinense, é de partir o coração. E a cada visita, reunião e encontro, Ronaldo fica ainda mais determinado em cuidar da nossa gente”.

Vânia nasceu em Cachoeirinha (TO) e conhece de perto a realidade de milhares de famílias do Bico do Papagaio que vivem em moradias precárias. “Dimas é a solução para o nosso Estado. Ao eleger o Ronaldo Dimas, o Tocantins viverá dias melhores.”