Em entrevista, Carlesse destaca obras e investimentos que mudaram a realidade de Araguaína e do Tocantins

O ex-governador e pré-candidato a senador pelo Agir Tocantins, Mauro Carlesse, concedeu entrevista à emissora TV O Norte, afiliada à Rede Meio Norte, em Araguaína, nesta quinta-feira, 28, e destacou as obras e investimentos executados no município e em todo o Tocantins durante sua gestão no Governo do Estado. Ele lembrou que, quando assumiu o Governo em 2018, o Tocantins não tinha crédito ou recursos e enfrentava problemas em todas as áreas, como saúde, segurança pública e infraestrutura; tudo isso, agravado pela pandemia do Coronavírus. “Fomos trabalhando, trabalhando e colocando o Estado em dia”, destacou.

Como parte do trabalho que desempenhou frente ao Executivo estadual, Carlesse citou o início das obras do Hospital Geral de Araguaína; a construção de escolas de tempo integral, entre elas uma unidade no setor Maracanã e outra no setor Nova Araguaína; as obras de drenagem da TO-222, no trecho conhecido como “buracão” ou “cratera do Detran”; pavimentação asfáltica em diversas rodovias; construção de pontes, em especial os recursos que permitiram as obras da ponte de Porto Nacional; implantação de leitos de UTI durante a pandemia; entrega de kits de alimentos à população carente, dentre outras.

“Um governo que vinha trabalhando, fazendo obras, construindo, colocando as contas em dia, com credibilidade, com toda estrutura, planejando o Estado para o futuro”, disse, lembrando que, como governador, trabalhou e honrou os mais de 404 mil votos que recebeu quando eleito.

Tocando em Frente



Em sua fala, Carlesse citou outra importante iniciativa da sua gestão no Governo, que foi o lançamento do Programa Tocando em Frente. O programa destinaria para cada um dos 139 municípios tocantinenses o montante de R$ 3 milhões, que possibilitariam a execução obras relevantes e ainda gerariam emprego e renda para a população.

Afastamento foi golpe da velha política no povo



Conforme destacou, o trabalho sério desempenhado e o apoio da população à sua gestão desencadearam insatisfação por parte de “velhos políticos” do Estado, o que motivou ter sido afastado indevidamente do Governo. “De repente, um governo com recursos, que melhorou a educação, melhorou a segurança pública, estava melhorando a infraestrutura, fazendo escolas em tempo integral, fazendo hospital, fazendo estrada, fazendo pontes, que colocou o Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal, colocou em dia os pagamentos dos servidores, já preparado para poder corrigir aquela situação [passivos e datas bases] dos servidores… tudo preparado e, de repente veio um afastamento, um grande golpe no Estado do Tocantins, sem nenhuma prova, sem nenhum direcionamento, nenhuma comprovação”, frisou.

Ele também se mostrou pronto para seguir em frente, focado em seu projeto ao Senado. “Brevemente, se Deus abençoar, e vai abençoar, com a boa vontade e a força do povo, nós vamos virar esse quadro para melhorar a vida do cidadão tocantinense”, assegurou.

Lançamento da pré-candidatura



Mauro Carlesse está em Araguaína para participar, logo mais, às 19 horas, da terceira grande reunião do Agir Tocantins, promovida com o intuito de lançar, regionalmente, sua pré-candidatura ao Senado. O evento será realizado no Projetium Eventos, localizado na Avenida Blumenau, número 960, Residencial Itaipu. Antes, o partido lançou o nome de Carlesse ao Senado em Gurupi, dia 6 de julho; e em Araguatins, dia 23.

Por onde tem passado, o ex-governador dialoga com líderes locais e regionais e ouve os anseios da população. “Estamos mostrando o trabalho que foi feito e nosso projeto para o futuro. Quero convidar todos os amigos de Araguaína para estarem junto comigo nesta noite”, frisou.

Antes do evento, durante esta tarde, o ex-governador concede mais uma entrevista à imprensa local, desta vez à Rádio Mais FM; em seguida, visitará um projeto social voltado à prática de artes marciais.