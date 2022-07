Lançamento da pré campanha do Capitão Sulino contou com a participação de Wanderlei Barbosa e Dorinha

Na noite desta terça, 26, um grande número de policiais e bombeiros militares e populares reuniram-se no Clube dos Oficiais, em Palmas, para o lançamento da pré-campanha do Capitão Sulino a deputado federal pelo União Brasil. O momento reforçou o desejo do público presente em apoiar esta nova caminhada do Capitão e reafirmou o posicionamento de parceria de Sulino junto ao governador Wanderlei Barbosa e a pré-candidata ao Senado professora Dorinha.

Com grande representação militar, o evento contou com líderes classistas de diversos segmentos, os quais vêem em Sulino um fiel defensor da causa dos servidores públicos, devido a sua trajetória de vida com mais de 20 anos de dedicação aos colegas da ativa, da reserva e pensionistas. O evento também marcou o lançamento da pré campanha do vereador Sargento Jorge Carneiro a deputado estadual.

Tendo como bandeiras Segurança, Educação, Infraestrutura e Emprego e Renda, Sulino falou da sua história e citou situações que podem ser melhoradas. Aos majoritários, Sulino destacou como vê sua atuação. “Fazer um trabalho de aquisição de recursos defendendo o povo do Tocantins e trazendo dinheiro, todas as verbas que forem possíveis para seu governo, junto com a professora Dorinha e realizar o governo jamais visto nesse Estado”.

A deputada federal, pré-candidata ao Senado e presidente do União Brasil, professora Dorinha, deixou seu recado. “Quem conhece de perto as demandas da Segurança Pública, quem fala a partir da realidade, quem anda garantindo a proteção o cuidado com as pessoas do nosso Tocantins são vocês”, e acrescentou, “para nós do União Brasil que temos aqui o Capitão Sulino é a certeza de caminhar junto ao fortalecimento e respeito do ser humano, a segurança pública, o cuidado dos pais e mães de família”, destacou.

Encerrando o evento, o governador Wanderlei Barbosa aproveitou a oportunidade para destacar seu compromisso com a Polícia Militar e os Bombeiros Militares e fez uma observação sobre o Capitão Sulino. “Temos a compreensão Capitão do que o senhor pode fazer por uma corporação, que já foi representante social em diversos vertentes. Nós sabemos o quanto o senhor pode ser útil a PM e ao Tocantins, mas não queremos que o senhor seja rotulado como alguém que vai trabalhar pelas corporações, porque sua esposa é professora e o senhor vai trabalhar também pela educação, pela saúde, pela polícia civil, pelo Tocantins inteiro e eu tenho a convicção que esse lançamento é o lançamento de um grande projeto”, enfatizou.