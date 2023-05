Em Araguaína, governador Wanderlei Barbosa abre segunda consulta para elaboração do PPA 2024/2027 e destaca importância de ouvir a comunidade

Com representantes de 15 municípios da região norte, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, abriu oficialmente nesta sexta-feira, 26, em Araguaína, os trabalhos da equipe do governo para elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024/2027. A consulta pública foi realizada na Escola de Tempo Integral Domingos da Cruz Machado.

Com o tema Ouvir para cuidar, a consulta pública ouviu representantes dos municípios de Aragominas, Araguaína, Araguanã, Babaçulândia, Barra do Ouro, Campos Lindos, Carmolândia, Filadélfia, Goiatins, Muricilândia, Nova Olinda, Piraquê, Santa Fé do Araguaia, Wanderlândia e Xambioá. As propostas envolveram os eixos temáticos de Segurança, Assistência Social e Cidadania; Desenvolvimento Produtivo, Economia Criativa, Emprego e Renda; Gestão Pública e Governança; Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; Saúde e Bem-Estar; Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação; Infraestrutura Econômica e Urbana.

“Eu vi o pessoal de Mato Verde reivindicar o asfaltamento da rodovia, bem como a construção da ponte do Brejão/Piraquê. São sugestões como essas que vamos inserir no planejamento. A comunidade reivindicou e isso é fundamental para que a gente possa construir aquilo que o povo espera”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa, ao realizar a abertura oficial dos trabalhos da consulta pública para elaboração do PPA 2024/2027, em Araguaína. Ele destacou ainda outras demandas apontadas pelas lideranças locais como importantes para constarem no planejamento de ações a serem executadas nos próximos anos, a exemplo da alça viária da avenida Filadélfia, que visa desviar o trânsito pesado do centro de Araguaína, e sustentou que todas as ações do Governo precisam constar no PPA. “Só faremos um bom governo se ouvirmos a comunidade, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais e federais e os senadores. É hora de apresentar soluções e alternativas para fazermos um bom Governo para todos”, frisou.

A presidente da Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Mato Verde e Região, Verônica Carvalho Costa, vê na consulta pública uma importante oportunidade para inserir no planejamento do Governo do Tocantins uma antiga demanda da sua região, que é o asfaltamento da rodovia que dá acesso à região. “Esse asfalto é uma antiga demanda e promessa de muitas gestões. Ela vai melhorar a mobilidade e facilitar o escoamento da produção e vemos no PPA um instrumento para essa conquista”, ressaltou Verônica Carvalho, que liderou o grupo que participou do grupo temático de Infraestrutura e Economia.

No eixo da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Walter Viana, diretor da Escola Prisional de Araguaína, também vê na consulta pública uma oportunidade de priorizar o que a educação representa para a sociedade. “É o momento de fazermos com que nossas ideias sejam ouvidas e inseri-las no PPA para que possamos fazer com que nossos anseios sejam executados”, ressaltou ele, apontando a valorização dos profissionais da educação e a inclusão dos estudantes em todos os segmentos da sociedade como forma de fortalecer o ensino/aprendizagem para que o Tocantins possa alcançar sua excelência.

O titular da pasta do Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura, agradeceu aos presentes e explicou como estão sendo as consultas para elaborar essa importante ferramenta de planejamento das ações a serem realizadas nos próximos quatro anos no Estado. “Vamos realizar dez consultas públicas no Tocantins e quero agradecer a toda a comunidade aqui do entorno de Araguaína, todos os municípios representados. O PPA institui o planejamento de médio prazo, que de forma regionalizada, estabelece objetivos e metas da administração pública para os próximos quatro anos. Vamos realizar o Plano com todos, tendo a ciência de que esse é o melhor formato, junto com o povo, para ouvi-los e debatermos soluções para entrega do melhor produto”, frisou.

PPA

O Plano Plurianual é a principal ferramenta de planejamento de médio prazo da administração pública brasileira, obrigatório para União, estados, Distrito Federal e municípios. Realizada de quatro em quatro anos, a ferramenta tem início no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo e término no final do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade do processo de planejamento.

A consulta no Tocantins tem como princípios básicos a identificação clara dos objetivos e prioridades do Governo; a organização dos propósitos da administração estadual em programas; a integração do plano com o orçamento; e a transparência das ações de governo. Ele estabelece, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual, direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações do governo, observando políticas sociais que garantirão a dignidade da pessoa humana.

A partir do PPA, são definidas as ações de Governo que compõem a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que dão consistência para a execução orçamentária do Governo. Uma vez aprovado pela Assembleia Legislativa, o Plano passa a ser o principal instrumento de planejamento e gestão do Governo Estadual, orientando a aplicação dos recursos públicos e a execução das políticas públicas ao longo dos quatro anos de vigência. É importante ressaltar que o PPA é revisado anualmente, garantindo que as metas e os objetivos estabelecidos estejam sempre alinhados com as necessidades e as demandas da sociedade.

Presenças

A abertura da consulta pública para elaboração do PPA em Araguaína contou com a presença de prefeitos e líderes políticos da região, deputados estaduais, federais, vereadores, líderes classistas e populares.

