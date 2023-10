Em ação conjunta, Polícia Civil e PM, em menos de 2 horas, prendem autores de assalto em Arapoema

Mais uma vez a atuação conjunta entre as Policias Civil e Militar foi fundamental para uma rápida resposta contra a criminalidade no Tocantins. Por volta das 14h30 deste sábado, 7, o gerente de uma distribuidora de bebidas na cidade de Arapoema, região norte do Tocantins, foi surpreendido por dois homens em uma moto que chegaram ao estabelecimento e anunciaram um assalto.

Um dos homens desceu da moto e ordenou que o gerente e o funcionário deitassem no chão enquanto ele vasculhava o estabelecimento. Na ação, os homens levaram dinheiro do caixa da distribuidora, dois celulares, cigarros e cervejas.

Após o ocorrido, os homens fugiram na moto, e o gerente da distribuidora ligou para a equipe da Polícia Civil da 38ª Delegacia de Polícia de Arapoema. Tendo conhecimento do caso, os agentes prosseguiram com o levantamento de informações, bem como a identificação dos autores do assalto, e, de posse das informações, acionaram a Polícia Militar para ajudar na captura dos dois homens.

Cerca de 1h30 depois do ocorrido, os homens foram capturados pela Polícia Militar já próximo à cidade de Colinas do Tocantins. Durante a abordagem, um dos autores do assalto foi atingido na perna e foi socorrido pelos policiais, sendo levado para o hospital municipal.

O outro foi apresentado ao delegado plantonista, e após finalizados os procedimentos policiais, os dois homens foram encaminhados para a Cadeia Pública de Colinas onde ficarão à disposição da justiça.

Edição: Laiane Vilanova

Revisão Textual: Laiane Vilanova