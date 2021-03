EJE/TSE realiza nesta quarta (17) webinário sobre prestação de contas e financiamento de campanhas

A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (EJE/TSE) realiza, nesta quarta-feira (17), a partir das 15h, o webinário “Prestação de Contas e Financiamento de Campanhas”. A nova edição do webinário faz parte do projeto “Debates” da EJE. O evento, gratuito e voltado ao público em geral, será transmitido pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pela eadeje.tse.jus.br.

A proposta da ação é discutir e incentivar debates sobre os principais tópicos que envolvem a elaboração e a apresentação da prestação de contas e o financiamento das campanhas eleitorais, a partir das normas contidas na legislação eleitoral sobre o assunto.

O evento terá a duração de 1h30. Os espectadores poderão enviar perguntas, que serão respondidas ao final das exposições dos palestrantes. Serão emitidos certificados para aqueles que se inscreverem por meio do site da EJE/TSE.

Convidados para os debates desta edição:

– Polianna Santos (mediadora), mestra em Direito Político (UFMG), especialista em Ciências Penais (IEC – PUC/MG), presidenta da Associação Visibilidade Feminina, membro fundadora e coordenadora institucional da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), professora na Pontifícia Universidade Católica (PUC) Minas Virtual, e assessora jurídica no TSE.

– Lara Ferreira (expositora): assessora jurídica da Presidência do TSE e mestra em Direito pela UFMG.

– Denise Schlikmann (expositora): doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autora da obra Financiamento de campanhas eleitorais, 10ª Ed., Editora Juruá.

– Michel Bertoni (expositor): advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil/SP e da Abradep, mestre em Direito pela Universidade Mackenzie.