Eduardo Gomes: primeiro passo de uma caminhada que vai revolucionar o Tocantins

Por Assessoria

Coordenador da campanha do candidato a governador Ronaldo Dimas (PL), presidente estadual do PL e líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, Eduardo Gomes afirmou que o evento deste sábado, 20 de agosto, em Araguaína, foi o “primeiro passo de uma caminhada que vai revolucionar o Tocantins”.

Caminhada da coligação A transformação que o Tocantins Precisa, a atividade política reuniu mais de 10 mil pessoas no centro da cidade.

Eduardo Gomes lembrou do senador João Ribeiro, ex-prefeito da cidade e falecido em 2013. “Tenho certeza Ronaldo, que onde ele está, ele te deseja sorte”, destacou.

Ele fez questão de destacar os candidatos a deputado da coligação, afirmando que todos serão importantíssimos no processo eleitoral. Além disso, lembrou que a transformação só se dá com a união de forças e participação de todos.

Legenda: Senador Eduardo Gomes participou da caminhada do candidato a governador Ronaldo Dimas neste sábado, em Araguaína Crédito Frederick Borges