Eduardo Gomes, mais uma vez, está entre os “cabeças” do Congresso Nacional

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgou hoje, 27, sua 28ª edição dos “cabeças” do Congresso Nacional. Mais uma vez, o senador tocantinense Eduardo Gomes (MDB-TO)), líder do Governo no Congresso Nacional, figura na relação dos 100 congressistas, entre deputados federais e senadores, mais influentes do país. Também figuram entre os mais importantes parlamentares do país a senadora Kátia Abreu (PP-TO) e a deputada Professora Dorinha (DEM-TO)

Os “Cabeças” do Congresso Nacional são, na definição do DIAP, aqueles parlamentares — deputados se senadores — que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades aqui descritas.

Entre os atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo, destacam-se a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão dessas, e tomada de decisão.

Enfim, é o parlamentar que, isoladamente ou em conjunto com outras forças, é capaz de criar o papel e o contexto para desempenhá-lo.