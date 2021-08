Deputado Antonio Andrade cumpre agenda pelo sudeste e sul do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PSL), cumpre uma extensa agenda pela região sudeste e sul do Tocantins, nesta quinta (26) e sexta (27). Durante a passagem pelos municípios, Andrade, tem buscado aproximar o Poder Legislativo da população, apresentando as ações desenvolvidas na Assembleia e mostrando a importância da participação popular.

“Temos procurado apresentar esse novo Legislativo, onde propomos uma maior proximidade com a população, queremos mostrar que a verdadeira transformação só vem com a participação de todos, afinal o poder emana do povo. Precisamos entender que o Legislativo é uma ferramenta fundamental para a construção de um Tocantins melhor para todos nós”, destacou o Presidente.

Participação popular

Nos encontros o deputado Antonio Andrade tem mostrado exemplos práticos de como a participação do cidadão é importante e pode render proposituras que mudam a realidade de uma comunidade.

Nestes encontros ele também apresenta os trabalhos desenvolvidos pela Aleto de alcance popular, como os cursos oferecidos pela escola do Legislativo e disponíveis de forma online e pela TV Assembleia.

“Na verdade queremos promover uma ponte entre as demandas da nossa sociedade e as soluções que competem ao Legislativo Estadual”, finaliza o Deputado.

As cidades visitadas foram, Almas, Novo Jardim, Dianópolis, Natividade, Peixe, Dueré e Gurupi. A intenção é futuramente visitar outros municípios do Estado.