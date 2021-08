Com nomeação publicada, Elfas Cavalcante é o novo procurador-geral do Estado

…

O procurador Elfas Cavalcante Lustosa Aragão Elvas é o novo procurador-geral do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição desta sexta-feira, 27. Elfas Elvas assume a vaga anteriormente ocupada por Nivair Borges, exonerado a pedido na última sexta-feira, 20.

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, destaca que a escolha foi puramente técnica. “Conhecemos o trabalho desenvolvido pelo procurador Elfas Elvas, que tem um perfil técnico e muita competência e, por isso, temos certeza de que ele dará continuidade ao que o procurador Nivair Borges vinha fazendo à frente da PGE. Fazemos votos para que o novo procurador exerça o cargo com maestria”, destaca.

Perfil

Procurador do Estado do Tocantins desde janeiro de 2008, Elfas Elvas é bacharel em Direito pela Universidade do Distrito Federal (UDF) e pós-graduado em Direito Público pela Universidade do Planalto Central. Já atuou como presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV); procurador junto a Comissão de Licitação do Estado do Tocantins; procurador junto à Assessoria Especial do PGE; coordenador da Procuradoria Fiscal e Tributária da PGE; conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); procurador do Núcleo de Grandes Devedores da Subprocuradoria Fiscal e Tributária; e atualmente Procurador do Estado lotado na Subprocuradoria do Estado do Tocantins em Brasília. Além disso, é membro do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins (OAB-TO); presidente da Comissão de Direito Notarial da OAB-TO e membro da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral da OAB Nacional.