Durante cavalgada em São Miguel, população agradece Governador Wanderlei Barbosa por ajuda humanitária durante enchentes

Por Assessoria

A população do município de São Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio, recepcionou de forma calorosa o Governador e Candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) nesta quarta-feira, 7, ocasião em que ele participou da 19ª Cavalgada da Independência, e destacou a ajuda humanitária recebida da sua Gestão, durante as enchentes que causaram grandes prejuízos às famílias no início deste ano.

Roberto Alves de Lima, morador do Povoado de Bela Vista, em São Miguel, destacou que seu voto é em Wanderlei porque ele é um Governador que a população pode contar. “Ele esteve junto com a gente e nos apoiou em um momento muito difícil, que foi na grande enchente que tivemos aqui neste ano. O Governador nos ajudou com auxílio emergencial, entrega de cestas básicas e apoio dos órgãos estaduais, fazendo um belo trabalho. Por isso, estamos com ele”, afirmou.

Para Juscelene Cruz de Almeida, Wanderlei é um Governador humano e que não vira as costas para a população nos momentos difíceis. “Ele esteve junto da gente, quando precisamos, nos deu às mãos, viu de perto os estragos que a chuva tinha causado e diante disso, nos ajudou. Meu voto é dele”, assegurou.

Durante a enchente, que ocorreu em janeiro deste ano, o Governador Wanderlei visitou o município e anunciou ações imediatas como a distribuição de cestas básicas, água potável, colchões, cobertores e medicamentos, além de viabilizar o pagamento de um auxílio emergencial às vítimas. As equipes do Governo do Tocantins também atuaram, de forma conjunta, em situações de resgate e prestando apoio a Defesa Civil do município para instalação de abrigo.

Governador destaca alegria com o retorno da Cavalgada

Ao chegar em São Miguel, Wanderlei e sua candidata ao Senado, Professora Dorinha Seabra (UB), foram recepcionados pelo prefeito do município, Alberto Moreira, por apoiadores e candidatos a deputado estadual e a federal.

“Agradeço à população por reconhecer nosso trabalho e quero falar também da minha satisfação de estar de volta aqui. Só que agora, em um momento festivo, depois que, graças à vacinação, a pandemia reduziu. A cavalgada é uma das festas mais importantes e tradicionais em São Miguel, e hoje é ainda mais importante pois estamos comemorando o dia 7 de setembro, uma data importantíssima para todo o território nacional”, destacou o Governador.

O prefeito Alberto Moreira (Solidariedade) destacou seu apoio a Wanderlei e agradeceu pela presença do Governador na Cavalgada. “Ele merece o apoio do tocantinense porque é um homem como a gente, determinado, que busca e traz o recurso na ponta. Esta é a quarta vez que ele vem aqui, e sempre nos dá apoio, principalmente nos momentos mais difíceis. Agora é hora de comemorar e festejar. Se Deus quiser, ele vai ser vitorioso no nosso município e no Estado”, concluiu.