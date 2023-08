Distrito de Taquaruçu recebe Dia D de sensibilização sobre queimadas neste sábado

Neste sábado, 12, o Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (PrevIncêndio), sob a coordenação da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) realiza o segundo Dia D de Sensibilização e Prevenção às Queimadas desta temporada, Distrito de Taquaruçu. Até o final do mês de julho, o município já contabilizava uma quantidade superior a 310 focos de queimadas. A intenção é incentivar a população a reduzir estes números e até mesmo zerar este tipo de ação na Capital.

O trabalho, conforme explicou a presidente do PrevIncêndio e da FMA, Meire Carreira, consiste na visita, porta em porta, nas comunidades rurais de Palmas, levando informações sobre a Portaria 101/2023, do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), publicada na edição 6.369, do Diário Oficial do Estado (DOE). O documento suspendeu até 30 de outubro a emissão e a vigência das autorizações ambientais de queima controlada, visando evitar riscos de incêndios e queimadas descontroladas.

Nestas visitas, as pessoas são orientadas sobre descarte correto de resíduos, a exemplo da utilização de folhas e restos de poda para produção de adubo orgânico. Os proprietários também são informados sobre os danos ambientais, especialmente à fauna e à flora, decorrentes das queimadas e sobre os malefícios que a prática de usar o fogo pode trazer à saúde, especialmente sobre os agravos de problemas respiratórios.

A ação do Dia D do próximo sábado será realizada na zona rural do Distrito de Taquaruçu, Escola Crispim Pereira, das 8 às 17 horas. O encontro deverá contar com representantes da FMA, Defesa Civil de Palmas, Brigadistas do Município, Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), Energisa, Ibama, Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e Associação Água Doce.

Texto: Georgethe Pinheiro – Secom/Palmas

Edição: Secom