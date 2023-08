Dia ‘D’ oferta palestras sobre cuidados com a amamentação e alimentação infantil

Gestantes e lactantes que têm como referência a Unidade de Saúde da Família (USF) José Hermes Rodrigues Damaso, localizada no Setor Sul, participam nesta quinta-feira, 10, do Dia ‘D’ da campanha “Agosto Dourado”. A enfermeira responsável pela Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Yusely Sanchez, explica que a ação segue durante todo o dia, oferecendo palestras educacionais para renovar os cuidados das mães com a amamentação e a alimentação de seus bebês.

Segundo Yusely, as usuárias devem se integrar com as atividades oferecidas nas unidades para que possam receber dicas valiosas para a saúde alimentar dos recém-nascidos. Além disso, as atividades visam proporcionar a essas mulheres serviços plurais que podem ajudar em futuras gestações e primeiros meses de vida das crianças. “O ato de amamentar é uma estratégia incrivelmente sábia da natureza, promovendo vínculo, carinho, proteção e nutrição essenciais para os primeiros dois anos de vida dos bebês, e desempenha um papel fundamental na redução das doenças e mortes na infância”, relatou.

Para Daiane de Olinda, 28 anos, mãe do pequeno Ezequiel, de apenas 1 mês de vida, o convite para a ação veio do seu agente de saúde da quadra. “Quando fiquei sabendo fiz questão de participar desses cuidados”. Daiane ainda explica que mesmo Ezequiel sendo seu terceiro filho, busca, sempre que possível, participar das ações proporcionadas pela sua unidade.

De acordo com o coordenador da USF Hermes Rodrigues Damaso, Irineu Santos, por volta de 50 gestantes e lactantes foram convidadas para participar da ação. Além disso, Irineu ressalta que foram oferecidas palestras sobre os benefícios do aleitamento materno, tenda “Comida de Criança” com dinâmica para de alimentação saudável para os pequenos, coffee break, aula sobre a manobra de Heimlich (manobra de desengasgo) em bebês com o Corpo de Bombeiros e palestra com representantes do Banco de Leite do Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR).

Cronograma Dia D

A área técnica da Saúde da Mulher informa, ainda, que as unidades de saúde de cada território tem sua própria programação para o Agosto Dourado.

Confira os próximos Dias ‘D’ das ações

USF Arno 44 (409 Norte)

Data: 25/08

Secretaria Municipal da Saúde (Semus)

Data: 29/08

Texto: Redação Semus

Edição: Secom Palmas