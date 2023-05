Dia de Campo em propriedade rural de Aliança do Tocantins apresenta resultados da integração lavoura-pecuária

O Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e parceiros promoveram nesta sexta-feira, 05, o Dia de Campo Integra Plus. Voltado para Produtores e técnicos da extensão rural, o encontro ocorreu na Unidade de Referência Tecnologia (URT), instalada na fazenda Sonho Meu, em Aliança do Tocantins, do produtor rural assistido pelo orgão, Alício Alves dos Santos.

A propriedade, de 711 hectares, recebe assistência do Ruraltins há dois anos, pela regional de Gurupi e Unidade Local de Aliança, com atendimento do extensionista Paulo Henrique Santos Ramos, que já acompanhava o produtor em outra propriedade no município de Crixás, com a mesma tecnologia.

Para desenvolver a atividade de pecuária, o produtor buscou apoio do Ruraltins no trabalho de recuperação de pastagem por meio do Sistema de Integração Barreirão Plus, com o plantio de arroz e forrageira. Esta é uma tecnologia de recuperação/renovação de pastagens em consórcio com culturas anuais, com vantagem em relação à produtividade do grão, em que produtor pode recuperar o investimento e até mesmo lucrar com a colheita do grão.

Satisfeito com os resultados, o produtor ressalta a importância da assistência técnica do Ruraltins. “O Ruraltins tem me dado grande apoio, já há 5 anos, na fazenda Criar Bem, em Crixás, onde tive um resultados excelentes com a integração lavoura – pecuária, e quando nos mudamos para Aliança busquei novamente o auxílio do Ruraltins. Aqui na propriedade eu costumo dizer que ela anda com os quatro pés, a propriedade, o Ruraltins, a Embrapa e a iniciativa privada, que é o grupo Esperança Rural”, ressaltou o produtor Alício dos Santos.

O diretor de assistência técnica e extensão rural, Kin Gomides, ressaltou o apoio do Governo do Tocantins no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. “Estamos aqui representando o Governo do Estado, apresentando as tecnologias das parceiras nessa unidades do produtor Alício, onde temos a recuperação de pasto com o cultivo de arroz no sistema integrado, dentro da metodologia do Programa ABC. Uma metodologia onde os produtores vão ter as melhores alternativas e as melhores informações sobre essa ferramenta que assegura o fortalecimento, a produtividade e também o melhor rendimento e lotação na agropecuária”.

No evento foram apresentados resultados produtivos do sistema de integração, com arroz e forrageira. “Esses resultados fazem com que produtor, estudantes e a comunidade em geral consigam ver na prática os arranjos produtivos, e ao órgão o desafio que é conseguir implantar essas URTs, que são também resultados das capacitações continuadas propostas pelo Plano ABC“, ressaltou a engenheira Florestal, Marla Guedes.

Parceria

O Dia de Campo faz parte das ações do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Gases de Efeito Estufa, com a implementação de políticas públicas para difundir tecnologias sustentável e as parcerias com a ABCZ pelo programa Integra Zebu; a Embrapa Pesca e Aquicultura; o Grupo Esperança Rural e as prefeituras municipais de Aliança e Crixás.