Prefeita do Rio da Conceição assina adesão à IGR das Serras Gerais

A prefeita do Rio da Conceição, Edinalva Oliveira, esteve na sede da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), nesta sexta-feira, 5, para a assinatura de sua adesão à Associação de Desenvolvimento do Turismo Sustentável e Produção Associada de Serras Gerais do Tocantins (Assegtur).

Edinalva Oliveira é a primeira prefeita da Região das Serras Gerais a se afiliar à Assegtur. Ela e o vice-presidente da entidade, José Neto, foram recebidos pela secretária executiva, Jocélia Costa, e pela superintendente de Turismo, Fernanda Tainã.

“A Prefeitura do Rio da Conceição tem um compromisso íntimo com o turismo sustentável das Serras Gerais, por isso, tenho a honra de ser a primeira prefeita a me afiliar na Instância de Governança, que é uma determinação do Ministério do Turismo”, ressaltou a prefeita.

“Hoje é um dia histórico para nós. A Assegtur é a primeira Instância de Governança institucionalizada do Tocantins, reunindo empresários e poder público, e a adesão da prefeita Edinalva Oliveira é um estímulo para os demais gestores municipais”, comemorou José Neto.

“Estamos muito felizes com a iniciativa da prefeita Edinalva Oliveira, mostrando que as Serras Gerais não contam apenas com atrativos belíssimos, mas também com uma gestora preocupada com o desenvolvimento da região”, ressaltou Jocélia Costa. Lembrando que o governador Wanderlei Barbosa esteve em Lavandeira nesta semana, ele reforçou o apoio do Governador e do secretário Hercy Filho às iniciativas de valorização e divulgação turística.

“A afiliação da prefeita do Rio da Conceição à Assegtur é um momento histórico para o turismo no Tocantins. Diante do corredor de ecoturismo no qual estamos inseridos, é muito importante que os municípios do Sudeste estejam filiados nesta Instância, para que possam receber os benefícios do Ministério do Turismo e do Estado”, pontuou Fernanda Tainã.

IGR

A criação de Instâncias de Governança Regionais faz parte da política de regionalização do Ministério do Turismo. Agrupar municípios com relativa proximidade e similaridades, construir um ambiente participativo entre poder público, iniciativa privada, terceiro setor e comunidade, e, desta forma estimular o planejamento visando uma melhor distribuição de renda e inclusão social é seu objetivo. À Setur, cabe o papel de realizar a interlocução entre o Estado e o MTur.