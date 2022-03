Dia da Mulher: Palmas mostra exemplo de mulheres empreendedoras que fazem a diferença com o apoio do Banco do Povo

.

05/03/2022 – Publicado às 03:21

O Dia da Mulher é comemorado nesta terça-feira, 8 de março. E elas têm alcançando a cada dia mais espaços, inclusive no empreendedorismo. Uma pesquisa, realizada pelo Sebrae e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, apontou que o ano de 2022 é o ano revolucionário do empreendedorismo para mulheres. Em Palmas, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedem), essa realidade não é diferente, elas já representam mais de 50% dos microempreendedores individuais. Para as empresárias Andrea Biscácio e Cristiane Pinheiro, o Banco do Povo, da Prefeitura de Palmas, foi crucial para viabilizar a estrutura dos seus negócios.

O brechó Nosso Mundo ViceVersa foi um dos empreendimentos que ganharam força depois da pandemia, trazendo ressignificado e grandes mudanças à categoria. As amigas Márcia Gomes, Denise Oliveira e Andrea Biscácio trouxeram ao seu negócio o conceito de reutilização inteligente. A loja, que começou em um depósito, hoje é um espaço aconchegante, bonito e com a personalidade de cada uma. Elas também aproveitaram o espaço e montaram um ambiente de coworking, onde outras mulheres autônomas, que não têm um local para se reunir com suas clientes, podem alugar o espaço por hora, além de contarem com cafezinho e cardápio pensado para um ambiente de negócio.



Andrea conta que tem origem carioca, onde a cultura de reutilização é forte, e vem ganhando espaço também em Palmas. “Hoje temos mais de 80 fornecedoras que também são nossas clientes. Trabalhamos com peças únicas, de fornecedoras diferentes, e com preço realmente de brechó”.

Uma história de lutas e desafios, um sonho que ganhou forma graças à cumplicidade das amigas de negócio, da ajuda da família, como o sogro que disponibilizou o local, e do Banco do Povo, que com o empréstimo viabilizou que elas montassem a infraestrutura. “Procuramos o Banco do Povo num momento decisivo se montaríamos o nosso espaço físico ou não. Sem o Banco do Povo não seria viável para gente, pois o recurso e a forma como foi disponibilizado, com taxas de juros totalmente acessíveis, até inacreditáveis, parcelas muito tranquilas para gente pagar, sem trazer preocupação, foram cruciais para o nosso negócio”.

Brinquedos infláveis

Cristiane Pinheiro é outro caso de sucesso. Cliente há 15 anos do Banco do Povo, durante esse tempo já pegou e pagou por quatro vezes empréstimos para expandir seu negócio de brinquedos infláveis. O que começou com apenas alguns brinquedos, atualmente conta com estruturas para locação de brinquedos para festas e ponto fixo todos os dias na Praia da Graciosa e no Parque Cesamar. Também leva sua estrutura para a Feira do Bosque aos domingos, para a Feira da Arse 112, às quintas-feiras, e para a Feira da 304 Sul, às terças e sextas-feiras.

“Devido aos juros baixos sempre busquei o Banco do Povo para ter mais investimento no meu negócio”, Cristiane ressalta que a expansão do seu empreendimento tem oportunizado renda a outras pessoas, já que atualmente ela conta com cinco colaboradores nos pontos fixos da Praia da Graciosa e do Parque Cesamar, e nos finais de semana esse número chega a 20 colaboradores.

Como mãe de cinco filhos, Cristiane enxergou nos espaços da Praia, do Cesamar e das Feiras uma excelente oportunidade de negócio. “Eu sempre gostava de passear com os meus filhos nesses locais e quando chegava eu via que não tinha nada para as crianças, além dos parquinhos existentes, e não tinha nada diferente, outros tipos de brinquedos, foi aí que eu pensei nos infláveis, porque como mãe a gente só pensa nos nossos filhos”. E foi pensando nos filhos dela e dos outros, que Cristiane montou seu pequeno negócio Lig Brinq, com locação e vendas de brinquedos.

Por ser um empreendimento em espaço público, ela precisou de autorização e paga uma taxa de utilização da área, além da conta de energia para iluminação e funcionamento dos brinquedos.