Deputado Antonio Andrade participa da posse dos prefeitos de Fátima e Paranã

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e do PTB-TO, deputado Antonio Andrade, participou na manhã desta sexta-feira, 01, da cerimônia de posse do prefeito eleito de Fátima, Zé Antonio Andrade (PTB).

Zé Antonio, o vice Karleandro Moraes e os vereadores eleitos foram todos empossados pela manhã, o evento foi ao ar livre, em frente a prefeitura, para evitar aglomerações de pessoas.

O prefeito após a posse agradeceu pelos votos recebidos e se comprometeu a fazer uma gestão para todos. Ele também agradeceu ao presidente Antonio Andrade a parceria.

Já, Antonio Andrade, durante a sua fala lembrou que há 29 anos quem tomava posse como prefeito era seu pai, de quem herdeu o nome e o gosto pela política e lembrou.

“Agora acabou os discursos, é hora de trabalhar, mostrar serviço, estou pronto para ajudar e contribuir com os gestores e com os munícipes. Vamos trabalhar diuturnamente pra cumprir todos os compromissos assumidos. Nasci em Porto Nacional, mas meu coração é fatimense”, destacou Andrade.

No período da tarde o presidente da Aleto seguiu para Paranã, no sudeste do Estado, onde também participou da posse de Fábio da Farmácia (PTB), do vice, Valdemir Arcanjo e dos vereadores(as) eleitos.

Em Paranã, Andrade, defendeu a importância de uma gestão voltada para a população mais necessitada e o respeito e a responsabilidade com a coisa pública.