Deputado Antonio Andrade emite Nota de Pesar pelo falecimento do monsenhor Jacinto

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, lamenta o falecimento do monsenhor Jacinto Carlos Sardinha.

Confira a Nota:

Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento do Monsenhor Jacinto Carlos Pereira Sardinha de Porto Nacional.

A Igreja Católica perde um grande membro religioso. Conhecido pelo seu espírito missionário e de catequista, Monsenhor Jacinto deixa um legado de benfeitorias em todas as igrejas que conduziu.

Nesta hora de tristeza, mas também de esperança no Ressuscitado, enviamos nossa solidariedade à família e aos filhos espirituais, aos amigos e aos paroquianos de Porto.

Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antonio Andrade e família