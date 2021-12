Meia Maratona do Tocantins acontece neste domingo, (05)

Os atletas inscritos na XX Meia Maratona do Tocantins podem retirar os kits da corrida na sede da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), localizada na Praça dos Girassóis, em Palmas, nesta sexta-feira, 3, e sábado, 4. Os técnicos da Pasta estarão na recepção da Secretaria, das 8h às 18h, para a entrega do material, que contém o número de identificação do atleta e camiseta.

Para receber o kit, o corredor inscrito deve apresentar documento original de identificação com foto. Também é possível retirar materiais de outros competidores, mediante apresentação do documento com foto.

A prova será realizada neste domingo, 5, com largada em frente ao Colégio Militar do Estado Tocantins – Unidade II, na Quadra 206 Norte, em Palmas, a partir das 6h30. Serão disputadas corridas de 21 km, 10 km e 5 km.

Para esta edição, estão sendo oferecidos R$ 50,2 mil em prêmios, a serem rateados entre os vencedores das diversas categorias, além de medalhas de participação para todos os inscritos na competição.

Medidas de segurança

Conforme consta em edital, os participantes devem ficar atentos às medidas de segurança que serão tomadas para garantir o cumprimento das orientações dos órgãos de vigilância em saúde, necessárias em razão da pandemia.

O atleta deverá se apresentar no local da chegada usando corretamente sua máscara, cobrindo boca e nariz. O participante que não cumprir esta exigência será convidado a se retirar da largada.

Após o início das provas, os atletas poderão retirar as máscaras, pois será permitido correr sem a proteção. As máscaras descartadas pelos atletas serão recolhidas por staffs, devidamente protegidos contra o contágio, e serão colocadas em sacos plásticos e lacradas na hora do recolhimento, para o devido descarte.

Logo após a chegada, o atleta deverá colocar uma máscara higienizada ou descartável. As frutas para os atletas, no final da prova, serão entregues em embalagens fechadas e devidamente higienizadas.

A Meia Maratona é realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Seduc, em parceria com a Federação de Atletismo do Estado do Tocantins (Fato) e a empresa BGC Energia Solar.