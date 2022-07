Deputado Antonio Andrade busca solução para solicitação de vereadores e produtores rurais de Ponte Alta do Tocantins

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Deputado Antonio Andrade (Republicanos) juntamente com vereadores de Ponte Alta do Tocantins e produtores rurais da região reuniram-se com o presidente da Agência Tocantinense de Obras (Ageto), Márcio Pinheiro, para solicitar manutenção da rodovia TO – 255 que liga Ponte Alta do Tocantins a Mateiros, bem como o corte de três ladeiras altas que impedem o tráfego de caminhões pesados, tornando inviável o trabalho dos agricultores e pecuaristas.

Segundo os produtores locais, os serviços são necessários e importante porque irá atender a população local, além dos grandes e pequenos produtores rurais, fazendo com que a economia do Estado e do município cresça, gerando emprego e renda, pois são mais de cem mil hectares prontos para plantio de lavouras e/ou pastagens.

“Fiquei muito satisfeito porque a nossa visita a Ageto foi positiva. São mais de vinte anos de solicitação e hoje nós conseguimos junto ao secretário resolver essa situação que possibilitará melhor acesso ao Jalapão.” disse o Deputado Antonio Andrade.

Estiveram presente na reunião, além do Deputado Antonio Andrade e produtores rurais, o secretário da Ageto, Márcio Pinheiro e os vereadores de Ponte Alta do Tocantins: Gustavo Barros, Félix Rodrigues dos Santos, Audier Soares e Wesley Rodrigues Lourenço.