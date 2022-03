Deputada Amália Santana destaca suas atividades parlamentares e reafirma seu compromisso e apoio à candidatura de Lula

Da Redação | Com informações da Assessoria da dep Amália Santana

20/03/2022 – Publicado às 09:14

Em discurso recente na tribuna da Assembleia Legislativa do Tocantins, a Deputada Estadual Amália Santana (PT) pronunciou sobre suas atividades parlamentares dos anos de 2020 e 2021, ao mesmo tempo que destacou os avanços da gestão do Governador Wanderlei Barbosa.

Inicialmente, ressaltou os efeitos nocivos gerados pela pandemia nas atividades econômicas e sociais do Estado do Tocantins. “Foi uma fase difícil, quando projetos foram paralisados e sonhos adiados pelo temor que tomou conta de nossa comunidade. Mesmo assim, não perdemos a esperança e a fé em dias melhores, mantendo-nos firmes na luta diária”, avaliou a deputada.

Em seguida, a parlamentar destacou o apoio que vem recebendo do Governador Wanderlei Barbosa. “Muitas reivindicações, algumas antigas, foram atendidas pelo Governador, como o retorno dos atendimentos na maternidade de Colinas e a inauguração da Escola de Tempo Integral no município”, citou, acrescentando que o Governo foi ágil e eficiente no atendimento à população impactada pelas enchentes.

A Deputada Amália Santana lembrou também sua luta para superar as sequelas físicas após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2018, quando estava em casa, em Colinas do Tocantins. “Devo muito minha recuperação ao carinho e à atenção de todos os pares, do pessoal de meu gabinete e familiares. Gratidão a todos”, disse agradecendo aos deputados da Assembleia Legislativa.

Ao final, a deputada reafirmou seu compromisso de continuar nas ruas em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República nas eleições de outubro.

Algumas das Emendas da parlamentar:



A pedido da Vereadora Walkyrya Cassimiro destinei R$150 mil para aquisição de hidrômetros e outros materiais para o sistema de abastecimento para o município de Palmeirante.

A Parlamentar destinou Emenda no valor de R$180 MIL para aquisição de motocicletas, destinadas aos agentes comunitários de saúde do município de Itacajá/TO.

Emenda parlamentar da Deputada estadual Amália Santana garante entrega de carteiras de identificação para os catadores de materiais recicláveis e instalação de lixeiras ecológicas nas dependências do Mercado Municipal de Colinas, na região norte do Tocantins. O objetivo da instalação em praças e pontos estratégicos é para facilitar a limpeza e geração de renda sustentável para os membros da Associação de Catadores do município.