Projeto de Lei do Deputado Zé Roberto visa atender Mães carentes do Tocantins com auxilio financeiro durante 12 meses

Por Elpidio Lopes | Governo do Tocantins

19/03/2022 – Publicado às 08:36

O deputado Zé Roberto Lula (PT) foi à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) na manhã da quarta-feira, 16, para defender um Projeto de sua autoria que autoriza o Governo do Estado a transferir mensalmente R$ 250 para mães em situação de vulnerabilidade. Se aprovado, serão beneficiadas as mães que recebem menos de R$ 400 reais por mês.

Devido a carência financeira e social, segundo Zé Roberto, o projeto apresentado visa a fortalecer o papel protetivo da mãe, garantir segurança alimentar e melhorar a renda. A matéria pretende atender às mães pelo período mínimo de 12 meses, podendo chegar a até 36 meses de recebimento dos R$ 250.

Ainda conforme Zé Roberto, o Projeto de Lei vem para auxiliar as mães tocantinenses em situação de miséria ou hipossuficiência, na manutenção do seu sustento como compra de alimentos, roupas e remédios.

No argumento, o deputado Zé Roberto respalda seu pedido ao Governo do Tocantins, destacando a situação de mães e famílias que vivem a fragilidade financeira e que se agravou com o período de pandemia.

O Projeto de Lei está em tramitação na Aleto e vai passar pela apreciação dos deputados estaduais nas comissões e por fim no plenário da Casa de Leis.