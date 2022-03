PSD recebe novas lideranças no Bico do Papagaio

Da Redação | Folha do Tocantins

21/03/2022 – Publicado às 05:46

Na publicação em sua página do Facebook, o Senador Irajá Abreu fez a filiação do ex-prefeito de Augustinópolis, Zé Anacleto, do Professor Nilton e do pré-candidato a deputado federal Dr. Paulo Erivan.

O evento aconteceu no auditório da Faculdade do Bico (Fabic) e contou com as presenças da senadora Kátia Abreu, do Deputado Federal do Maranhão, Raimundo Cabeludo, do prefeito de São Sebastião, professor Adriano, da professora Elisabeth, vice-prefeita de Araguatins, do vereador Terciliano Gomes, presidente da UVET, além de vereadores e lideranças empresariais e políticas da região.

A sigla também filiou o ex-prefeito de Guaraí, Genésio Ferneda, pré-candidato a deputado estadual. O evento, foi realizado na Câmara Municipal. O evento, realizado sábado na Câmara Municipal, contou com a participação de diversas lideranças, incluindo o governador Wanderlei Barbosa e a senadora Kátia Abreu.